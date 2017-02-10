В Самаре пройдут областные Пушкинские чтения

Мероприятие объединяет учителей и школьников: на конкурс представлены эссе, презентации, исследовательские работы и творческие уроки. Всего подано более 130 работ ребят и педагогов со всей области.Работа чтений пройдет в трех секциях: «Учебно-исследовательская деятельность», «Музейный и литературно-творческий проект», «Литературное творчество» (Поэзия и проза).Победители будут отмечены дипломами.