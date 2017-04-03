В Самаре пройдут игры 1/8 финала межрегиональной лиги «КВН»

Они состоятся 6 и 13 апреля в 19:00 в КРЦ «Звезда».



6 апреля выступят следующие команды: «Сборная Западно-Казахстанской области» (Уральск, Республика Казахстан), «Неваляшка» (Самарский Университет), «11.45» (СГСПУ), «Красавчики» (ПГУТИ), «Я дико извиняюсь» (Самарский Университет), «Взгляд Леонида Каневского» (Самарский Университет), «Дети Макара» (МГПИ им. М.Е. Евсевьева, Саранск), «Твоя жизнь» (СамГТУ), «РазПутин» (СГСПУ), «Люди ФСИНем» (СЮИ ФСИН России).



13 апреля будут соревноваться команды: «Джигит» (Омск), «Профком. Манчестер Юнайтед» (СамГТУ), «Сборная съемной квартиры» (КИУ им. В.Г. Тимирясова, Казань), «Улица Советской Армии» (СГЭУ), «Легенды завтрашнего дня» (СамГТУ), «9 БИТ» (СамГТУ), «От всего сердца» (СамГМУ), «НЕУДержимые» (МИР), «Вид на Волгу» (СамГТУ), «Антон Палыч» (СамГМУ), «Мысли вслух» (НИУ РАНХиГС, Нижний Новгород), «Парадокс» (СГСПУ).