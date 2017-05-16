В Самаре пройдут игры 1/4 финала межрегиональной лиги КВН «Самара»
Они состоятся 25 мая и 1 июня в КРЦ «Звезда». Начало в 19:00.
По сообщению пресс-службы городской администрации, 25 мая на сцене встретятся команды «От всего сердца» (СамГМУ), «11.45» (СГСПУ), «Мысли вслух» (НИУ РАНХиГС, г. Нижний Новгород), «Дети Макара» (МГПИ им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск), «Твоя жизнь» (СамГТУ), «РазПутин» (СГСПУ), «Люди ФСИНем» (СЮИ ФСИН России), «Профком. Манчестер Юнайтед» (СамГТУ).
1 июня за выход в полуфинал будут бороться команды «Джигит» (г. Омск), «Золотая орда» (г. Уральск, Республика Казахстан), «Неваляшка» (Самарский Университет), «Сборная съемной квартиры» (КИУ им. В.Г. Тимирясова, г.Казань), «Улица Советской Армии» (СГЭУ), «Красавчики» (ПГУТИ), «НЕУДержимые» (МИР), «Антон Палыч» (СамГМУ).
По сообщению пресс-службы городской администрации, 25 мая на сцене встретятся команды «От всего сердца» (СамГМУ), «11.45» (СГСПУ), «Мысли вслух» (НИУ РАНХиГС, г. Нижний Новгород), «Дети Макара» (МГПИ им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск), «Твоя жизнь» (СамГТУ), «РазПутин» (СГСПУ), «Люди ФСИНем» (СЮИ ФСИН России), «Профком. Манчестер Юнайтед» (СамГТУ).
1 июня за выход в полуфинал будут бороться команды «Джигит» (г. Омск), «Золотая орда» (г. Уральск, Республика Казахстан), «Неваляшка» (Самарский Университет), «Сборная съемной квартиры» (КИУ им. В.Г. Тимирясова, г.Казань), «Улица Советской Армии» (СГЭУ), «Красавчики» (ПГУТИ), «НЕУДержимые» (МИР), «Антон Палыч» (СамГМУ).
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