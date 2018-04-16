В Самаре пройдут игры 1/4 финала Межрегиональной лиги КВН «Самара»

В четверг, 19 апреля, выступят команды «Взгляд Леонида Каневского» (Самарский университет), «Профком СамГТУ» (СамГТУ), «Сборная спортфака» (СГСПУ), омская команда «Джигит» и «Лица республики» из Башкортостана.В следующий четверг, 26 апреля, можно будет увидеть выступления самарских команд «Антон Палыч» (СамГМУ), «Неваляшка» и «2 х 2» (Самарский университет), команду «Тронулись» «СамГУПС), «Лица Самарской Губернии» «СГСПУ), Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета представит команда «Сборная СФ БашГУ».Билеты можно приобрести там же в кассе до начала мероприятия, у играющих команд или по телефону 8(846) 270-34-76. 16+.