В Самаре пройдут фестивали волшебных шаров, красок и водных фонариков
Они состоятся в конце следующей недели.
Вечером 11 и 12 мая в сквере «Дубовый колок» (около домов 209, 235, 239 на ул. Стара-Загора) пройдет Фестиваль водных фонариков. Все желающие смогут загадать свои желания и одновременно запустить на водную гладь сотни фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Начало фестиваля в каждый из дней в 21:00.
Для зрителей подготовят и шоу-программа - огненно-пиротехническое представление и выступление известных скрипачей и саксофонистов города. Для детей запланировали веселые конкурсы. Для тех, кто захочет признаться в любви будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит со сцены.
После фестиваля команда организаторов и волонтеров планирует привести в порядок территорию сквера. Подробности по Фестивалю водных фонариков здесь.
12 и 13 мая на парковке около ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106) состоится Всероссийский фестиваль красок. Начало в 14:00 в указанные дни.
Гостей ждут 10 часов веселья и буйства красок. Каждый час по команде ведущего будут происходить красочные залпы. На сцене выступят самарские кавер-группы, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет. Кроме того, будут работать отдельные зоны развлечений.
Подробности по Всероссийскому фестивалю красок здесь.
13 мая в Самаре впервые пройдет Фестиваль волшебных шаров. Начало в 21:00 также на площадке около ТЦ «Мост».
После заката сотни шаров, которые предварительно раздадут гостям в один миг засияют разноцветными огоньками. В это время на сцене будет идти пиротехническое представление. Светящийся шары любой желающий сможет забрать с собой после фестиваля.
Подробнее о Фестивале волшебных шаров можно узнать на странице организаторов здесь.
Вход на все фестивали свободный и без возрастных ограничений (0+). Организаторы - Арт-проект «Вместе Зажигаем» из Петербурга.
Вечером 11 и 12 мая в сквере «Дубовый колок» (около домов 209, 235, 239 на ул. Стара-Загора) пройдет Фестиваль водных фонариков. Все желающие смогут загадать свои желания и одновременно запустить на водную гладь сотни фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Начало фестиваля в каждый из дней в 21:00.
Для зрителей подготовят и шоу-программа - огненно-пиротехническое представление и выступление известных скрипачей и саксофонистов города. Для детей запланировали веселые конкурсы. Для тех, кто захочет признаться в любви будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит со сцены.
После фестиваля команда организаторов и волонтеров планирует привести в порядок территорию сквера. Подробности по Фестивалю водных фонариков здесь.
12 и 13 мая на парковке около ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106) состоится Всероссийский фестиваль красок. Начало в 14:00 в указанные дни.
Гостей ждут 10 часов веселья и буйства красок. Каждый час по команде ведущего будут происходить красочные залпы. На сцене выступят самарские кавер-группы, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет. Кроме того, будут работать отдельные зоны развлечений.
Подробности по Всероссийскому фестивалю красок здесь.
13 мая в Самаре впервые пройдет Фестиваль волшебных шаров. Начало в 21:00 также на площадке около ТЦ «Мост».
После заката сотни шаров, которые предварительно раздадут гостям в один миг засияют разноцветными огоньками. В это время на сцене будет идти пиротехническое представление. Светящийся шары любой желающий сможет забрать с собой после фестиваля.
Подробнее о Фестивале волшебных шаров можно узнать на странице организаторов здесь.
Вход на все фестивали свободный и без возрастных ограничений (0+). Организаторы - Арт-проект «Вместе Зажигаем» из Петербурга.
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