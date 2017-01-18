В Самаре пройдут бесплатные мастер-классы по флористике и ландшафтному дизайну

Как сообщается на официальном сайте ДК, на самой выставке будут представлены натюрморты, пейзажи, портреты и жанровые сценки в живописи, графике, декоративном искусстве, инсталляции, фотографии. В рамках выставки также пройдут бесплатные мастер-классы и семинары:20 января в 15.00 - «Декоративная композиция», мастер-класс, Галина Краснопольская (студия флористики и декора «Цветущий город»);21 января в 15.00 - «Декоративные венки», мастер-класс, Галина Краснопольская (студия флористики и декора «Цветущий город»);26 января в 14.00 - «Особенности закладки плодового сада (подбор сортов)», Дмитрий Летягин (Сад Мастер Ландшафт);27 января в 15.00 - «Декорирование кормушки», мастер-класс, Галина Краснопольская (студия флористики и декора «Цветущий город»);2 февраля в 14.00 - «Ёлка должна быть!», Дмитрий Летягин (Сад Мастер Ландшафт);4 февраля в 12.00 - «Декоративная композиция», мастер-класс, Галина Краснопольская (студия флористики и декора «Цветущий город»).Открытие экспозиции 19 января в 18:30.Выставка будет работать с 20 января по 8 февраля, с 10:00 до 20:00. Вход свободный, 0+