В Самаре пройдет забег, посвященный Дню космонавтики

Он состоится 9 апреля на 2-ой очереди набережной Волги.



Участие в забеге смогут принять как корпоративные команды, так и индивидуальные участники на следующих дистанциях: 500 метров (детский забег); 2 500 метров (для корпоративных команд и индивидуальных участников); 5 000 метров; 10 000 метров.



Подать заявки на участие и пройти электронную регистрацию можно до 6 апреля.



Дополнительная информация размещена на сайте городского департамента физической культуры и спорта.