В Самаре пройдет юбилейный вечер популярного самарского баса Андрея Антонова

В пятницу, 8 декабря, в 18:00 в музыкально-филармоническом центре «Консерватория» (ул. Фрунзе, 167, актовый зал) состоится юбилейный вечер ведущего солиста театра оперы и балета Андрея Антонова (6+).



В программе запланированы арии и дуэты из опер, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. В юбилейном вечере примут участие: Георгий Цветков, Ирина Сигал, Алексей Урманов, Алексей Чернов, Владимир Медведев, Рустам Агров, Наталья Демина, Марина Абросимова, Ирина Николаева, Ольга Ерофеева, а также заслуженные артисты РФ Раиса Гладкова и Петр Приходько и заслуженный работник культуры РФ Наталья Файн.



Андрей Антонов - бас, народный артист Самарской области, заслуженный артист России, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой. В 1994 году окончил Астраханскую консерваторию. Работал в Астраханской филармонии и Гособъединении «Волгоградконцерт» в Волгоградской оперной антрепризе. С 1996 года ведущий солист Самарского академического театра оперы и балета. Член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» (2012 год).