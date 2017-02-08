В Самаре пройдет выставка графики XX века

Она будет работать с 9 февраля по 17 апреля в Самарском художественном музее.



Выставка из цикла «Грани ХХ века» представляет вниманию зрителей музейное собрание отечественной оригинальной графики ХХ века. В экспозиции представлено 88 графических произведений, исполненных в технике карандаша, акварели, гуаши.



Открывают экспозиции работы мастеров «Серебряного века» – рубежа ХIХ и ХХ веков, это время расцвета отечественной графики. Также на выставке будет представлена советская графика 1920-х – 1930-х гг., графика времен Великой Отечественной войны, 1950-1970-х годов. Заключают выставку исполненные в 2000-е гг. графические работы самарцев Вячеслава Сухова и Леонида Шерешевского.



Открытие выставки - 9 февраля в 19:00, 0+. Вход на открытие – бесплатный. Стоимость билетов: взрослые - 150 рублей, пенсионеры, студенты, школьники - 120 рублей.