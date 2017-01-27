В Самаре пройдет выставка «Мужчины и женщины. Фотовзгляд»

Данный проект – попытка с психологической точки зрения рассмотреть разницу во взглядах на мир мужчин и женщин. В выставке принимают участие равное количество фотографов – 11 мужчин и 11 женщин. Всего будет представлено 150 работ в различных жанрах (портрет, репортаж, студийная фотосъёмка, комп-арт и др.). Экспозиция выстроена таким образом, чтобы зритель мог погрузиться отдельно в мир фотографов мужского и женского пола.Выставка продлится до 11 февраля. Вход свободный,16+