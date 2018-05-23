В Самаре пройдет встреча с внучкой писательницы Анастасии Цветаевой

В четверг, 31 мая, в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится встреча с внучкой писательницы и мемуаристки Анастасии Цветаевой - Ольгой Трухачевой.



Ольга Трухачева внучатая племянница поэтессы Марины Цветаевой, внучка ее младшей сестры Анастасии. Имя Анастасии Цветаевой менее известно в широких кругах. Подобно старшей сестре, она связала свою жизнь с литературой, только не как поэт, а как прозаик. Ее первая книга, философское произведение «Королевские размышления», вышла в 1915 году. После революции 1917 года были написаны такие тексты, как «Голодная эпопея» и «SOS, или Созвездие Скорпиона», «Старость и молодость», «Сказ о звонаре московском», «Моя Сибирь», «Amor» и другие.



Ольга Трухачева несколько лет ведет активную деятельность, направленную на популяризацию и сохранение памяти и творческого наследия семьи Цветаевых. На встрече, которая пройдет в многофункциональном зале библиотеки (2 этаж), самарцам расскажут о знаменитых представителях семьи Цветаевых, об их жизни, профессиях, увлечениях, достижениях, о трудностях, выпавших на их долю. В ходе беседы присутствующие смогут задать Ольге Андреевне свои вопросы.



Встреча организована при поддержке самарского цветаеведа, сотрудника Мемориального дома-музея М.И. Цветаевой в Болшеве Юрия Рощупкина.



Вход свободный, 0+.