В Самаре пройдет творческий вечер известного артиста театра драмы
В среду, 21 февраля, в 18:00 в Доме актера (улица Вилоновская, 24) состоится юбилейный вечер артиста Самарского академического театра драмы им. Горького, заслуженного артиста России Ивана Морозова «Книга жизни еще не прочитана…» (6+).
Иван Морозов окончил студию при Куйбышевском театре драмы в 1963г. В этом же году – 55 лет назад – он был зачислен в труппу театра. Исполнитель главных ролей в спектаклях: «Усвятские шлемоносцы», «Любовь и голуби», «Правда - хорошо, а счастье лучше», «Старосветская любовь» и других.
Исполнитель одной из главных ролей в телевизионном фильме «Тревожные ночи в Самаре».
Иван Морозов окончил студию при Куйбышевском театре драмы в 1963г. В этом же году – 55 лет назад – он был зачислен в труппу театра. Исполнитель главных ролей в спектаклях: «Усвятские шлемоносцы», «Любовь и голуби», «Правда - хорошо, а счастье лучше», «Старосветская любовь» и других.
Исполнитель одной из главных ролей в телевизионном фильме «Тревожные ночи в Самаре».
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