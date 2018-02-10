В Самаре пройдет творческий вечер известного артиста театра драмы

Иван Морозов окончил студию при Куйбышевском театре драмы в 1963г. В этом же году – 55 лет назад – он был зачислен в труппу театра. Исполнитель главных ролей в спектаклях: «Усвятские шлемоносцы», «Любовь и голуби», «Правда - хорошо, а счастье лучше», «Старосветская любовь» и других.Исполнитель одной из главных ролей в телевизионном фильме «Тревожные ночи в Самаре».