В Самаре пройдет творческий вечер артиста театра и кино Сергея Захарова

В 1975 г. он окончил Горьковское театральное училище. В труппе театра «СамАрт» с 1980 г. Ассистент режиссера спектаклей «Василий Теркин», «Вино из одуванчиков», «Отцы и дети», «Ревизор», «Последняя любовь». Принимал участие в телеспектаклях «А все-таки она вертится» (режиссер - А.Болотов), «Брат» (режиссер - И.Гольдин), цикле программ «Телеликей».Снимался в кинофильме «Ёлочка» (режиссер - И.Гольдин)Участник Национального фестиваля «Золотая маска» (со спектаклями «Бумбараш», «Мамаша Кураж», «Фальшивый купон»).знаком Министерства культуры Российской Федерации «За отличную работу»Почетной грамотой Союза театральных деятелей Российской ФедерацииПочетной грамотой министерства культуры и молодежной политики Самарской областиПочетной грамотой и нагрудным знаком III степени Главы города СамарыЗа роль Повара («Мамаша Кураж» Б.Брехта) был удостоен звания лауреата Губернской премии в области культуры и искусства за 2003 год.Лауреат Губернской премии «Самарская театральная муза» в составе участников спектаклей «Таланты и поклонники» (2007), «Ревизор» (2008), «Фальшивый купон» (за 2010), «Гамлет» (2013)Ведущие вечера станут художественный руководитель проекта Виктор Николаевич Гончаров (доцент кафедры актерского искусства театрального факультета СГИК), арт-директор проекта Ольга Романова.Вход по благотворительным взносам на развитие проекта.