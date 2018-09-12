В Самаре пройдет танцевальный фестиваль

В воскресенье, 16 сентября, в парке Гагарина состоится «Ярмарка Танцев». Десятки танцевальных школ, коллективов и объединений проведут для гостей парка день танца с мастер-классами по танцевальным направлениям и вечерним гала-концертом.Фестиваль проходит в Самаре уже пятый раз. На празднике 11 школ представят самые разные танцы: от уличных до парных. Гости могут познакомиться с работой самарских танцевальных объединений и принять участие в 50 мастер-классах.Начало фестиваля в 15.00.