В Самаре пройдет студенческий фестиваль «Веснушка - 2017»

Он состоится 3 апреля в 15:00 в Самарском энергетическом колледже (ул. Самарская, 205а).



На фестивале самодеятельного творчества выступят студенты около 15 профессиональных образовательных организаций области. Тематика номеров не ограничена. Например, в рамках концерта развернется приключенческая история «Фантастические животные, или Маленький СЭКрет», основанная на произведении Джоан Роулинг. Кроме того, 19 апреля пройдет конкурсный день, на котором будут продемонстрированы творческие номера, не вошедшие в основной концерт.



По итогам мероприятия члены жюри выберут лучшие номера. Они станут частью гала–концерта фестиваля «Веснушка - 2017», который состоится 28 апреля в 17:00 в ДК «Современник». В финале будут объявлены самые творческие ссузы этого года, которые получат подарочные сертификаты.