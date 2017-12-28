В Самаре пройдет совместный творческий вечер уфимских и самарских поэтов

Событие подготовлено уфимским поэтическим проектом «Микропоэзия» при поддержке поэтов Самары.Микропоэзия - это объединение уфимских поэтов и музыкантов. Они регулярно устраивают вечера, на которых выступают как постоянные резиденты, так и талантливые новички.«Что такое Новый год, как не время дружбы? К вам из Уфы приезжают шесть уфимских поэтов, каждый - с добрым мешком слов, и здесь их встретят шесть поэтов из Самары - и вы, друзья! Попутчики легко становятся друзьями, если слушать и слышать. Все слова в этот вечер - для вас!», - обращаются организаторы ко всем желающим.