В Самаре пройдет совместный творческий вечер уфимских и самарских поэтов
5 января в 19:00 в Zombie Bar (Самарская, 84) пройдет вечер поэзии «Попутчики».
Событие подготовлено уфимским поэтическим проектом «Микропоэзия» при поддержке поэтов Самары.
Микропоэзия - это объединение уфимских поэтов и музыкантов. Они регулярно устраивают вечера, на которых выступают как постоянные резиденты, так и талантливые новички.
«Что такое Новый год, как не время дружбы? К вам из Уфы приезжают шесть уфимских поэтов, каждый - с добрым мешком слов, и здесь их встретят шесть поэтов из Самары - и вы, друзья! Попутчики легко становятся друзьями, если слушать и слышать. Все слова в этот вечер - для вас!», - обращаются организаторы ко всем желающим.
Событие подготовлено уфимским поэтическим проектом «Микропоэзия» при поддержке поэтов Самары.
Микропоэзия - это объединение уфимских поэтов и музыкантов. Они регулярно устраивают вечера, на которых выступают как постоянные резиденты, так и талантливые новички.
«Что такое Новый год, как не время дружбы? К вам из Уфы приезжают шесть уфимских поэтов, каждый - с добрым мешком слов, и здесь их встретят шесть поэтов из Самары - и вы, друзья! Попутчики легко становятся друзьями, если слушать и слышать. Все слова в этот вечер - для вас!», - обращаются организаторы ко всем желающим.
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