05 февраля 2017 года,
18:46
$ 59.31    63.82   Нефть 56.72 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре пройдет региональный финал соревнований «Золотая шайба»

Сегодня, 4 февраля, во Дворце спорта «Кристалл» (23-й км Московского шоссе) состоятся финальные игры и церемония награждения победителей регионального финала Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».

В течение дня в решающих матчах будут участвовать 9 команд трех возрастных категорий - 2002-2003 годы рождения, 2004- 2005 годы рождения и 2006-2007 годы рождения. Всего в региональных соревнованиях этого сезона приняли участие 79 команд из 32 муниципальных образований Самарской области. Общее количество игроков составило почти 1500 человек. Финальный турнир пройдет по круговой системе в один круг. Команды, набравшие наибольшее количество очков в своих возрастных категориях, станут победителями регионального этапа. Они получат путевки на Всероссийский суперфинал, который состоится в Сочи на олимпийских объектах в марте и апреле. Лучшая сельская команда Самарской области в старшей возрастной группе представит губернию на финальном турнире «Золотая шайба» в Краснодарском крае с 11 по 19 февраля.

Проект по поддержке детского и юношеского хоккея в регионах округа реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организаторами соревнований на территории Самарской области выступают региональные министерство спорта, министерство науки и образования, Федерация хоккея Самарской области. Основные задачи проводимых соревнований - воспитание здорового молодого поколения, развитие инфраструктуры для занятий хоккеем, а также выявление и сопровождение юных одаренных хоккеистов.
Дата: 4 февраля 2017 , 08:09
79
Автор текста: Игорь Озеров
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Уборка в зимнем режиме: куда вывозят снег с улиц Самары?
5 февраля 2017
163
Уборка в зимнем режиме: куда вывозят снег с улиц Самары?
В Самарской области будут судить водителя Нивы Шевроле
4 февраля 2017
212
В Самарской области будут судить водителя Нивы Шевроле
no photo
4 февраля 2017
560
Сбежавшие из соцучреждения девочки-подростки найдены
Самарский зоопарк отметил День сурка. Иван и Ева проспали свой праздник
4 февраля 2017
238
Самарский зоопарк отметил День сурка. Иван и Ева проспали свой праздник
Школьники участвуют в проекте по раздельному сбору мусора
4 февраля 2017
214
Школьники участвуют в проекте по раздельному сбору мусора
В Самаре пройдет региональный финал соревнований «Золотая шайба»
4 февраля 2017
79
В Самаре пройдет региональный финал соревнований «Золотая шайба»
Новое колесо обозрения в парке Гагарина может появиться в 2017 году
3 февраля 2017
278
Новое колесо обозрения в парке Гагарина может появиться в 2017 году
Самарские полицейские раскрыли изнасилование, совершенное 6 лет назад
3 февраля 2017
1002
Самарские полицейские раскрыли изнасилование, совершенное 6 лет назад
Появился эскиз новой стелы на въезде в Самару
3 февраля 2017
862
Появился эскиз новой стелы на въезде в Самару
Лента новостей
5 февраля 2017 , 11:07
204
Самара станет частью «Красного маршрута» для туристов из Китайской народной республики
  Гостей из Китая по-прежнему продолжает интересовать все, что связано с именем вождя...
5 февраля 2017 , 11:06
163
Уборка в зимнем режиме: куда вывозят снег с улиц Самары?
  В снегопад коммунальщики работают по особой схеме. 
4 февраля 2017 , 18:46
212
В Самарской области будут судить водителя Нивы Шевроле
 По его вине в Кинеле на пересечении улиц Маяковской и Южной ранее произошло ДТП. 
4 февраля 2017 , 18:41
560
Сбежавшие из соцучреждения девочки-подростки найдены
 Ранее sgpress.ru писал о том, в полицию Тольятти поступило сообщение, что из одного...
4 февраля 2017 , 14:38
238
Самарский зоопарк отметил День сурка. Иван и Ева проспали свой праздник
  Каждый год 2 февраля отмечается День сурка. Считается, что в этот день по этим зверькам...
4 февраля 2017 , 14:19
215
Один из залов Художественного музея отдан под необычный международный проект
 Известный самарский фотограф Олег Давыдов при содействии Почетного консула Италии...
4 февраля 2017 , 13:18
554
Квартира по субсидии. Как стать новоселами благодаря государственной поддержке
 Они до сих пор не могут поверить своему счастью - тому, что стали обладателями...
Все новости
Календарь
Февраль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 31 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
7816
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
5287
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
4854
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
4081
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1209
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
937
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1350
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Самаре прошли рождественские гуляния
7 января 2017
767
В Самаре прошли рождественские гуляния
По официальным данным полиции, в 149 населенных пунктах Самарской области прошли массовые...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.