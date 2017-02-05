В Самаре пройдет региональный финал соревнований «Золотая шайба»

Сегодня, 4 февраля, во Дворце спорта «Кристалл» (23-й км Московского шоссе) состоятся финальные игры и церемония награждения победителей регионального финала Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».В течение дня в решающих матчах будут участвовать 9 команд трех возрастных категорий - 2002-2003 годы рождения, 2004- 2005 годы рождения и 2006-2007 годы рождения. Всего в региональных соревнованиях этого сезона приняли участие 79 команд из 32 муниципальных образований Самарской области. Общее количество игроков составило почти 1500 человек. Финальный турнир пройдет по круговой системе в один круг. Команды, набравшие наибольшее количество очков в своих возрастных категориях, станут победителями регионального этапа. Они получат путевки на Всероссийский суперфинал, который состоится в Сочи на олимпийских объектах в марте и апреле. Лучшая сельская команда Самарской области в старшей возрастной группе представит губернию на финальном турнире «Золотая шайба» в Краснодарском крае с 11 по 19 февраля.Проект по поддержке детского и юношеского хоккея в регионах округа реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организаторами соревнований на территории Самарской области выступают региональные министерство спорта, министерство науки и образования, Федерация хоккея Самарской области. Основные задачи проводимых соревнований - воспитание здорового молодого поколения, развитие инфраструктуры для занятий хоккеем, а также выявление и сопровождение юных одаренных хоккеистов.