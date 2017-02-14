В Самаре пройдет премьера музыкального спектакля «Приключение футбольного мяча»

Она состоится 17 февраля в 11.00 во Дворце Культуры им. В.Я. Литвинова (пр. Кирова, 145).



Постановку презентует зрителям Детский музыкальный театр «Задумка». В хореографических зарисовках задействованы более 200 исполнителей от 11 до 23 лет. Ребята покажут зрителям спектакль об истории футбола и познакомят их с культурой и национальным колоритом стран, которые принимали Чемпионаты мира по футболу FIFA разных лет. Зрители смогут увидеть уругвайский народный танец, русскую народную «Калинку». Также будут исполнены итальянский танец «Тарантелла», танец «Чирлидеры» и многие другие.



Кульминацией спектакля станет своеобразный флэш-моб, в который юные артисты планируют вовлечь всех зрителей.



Цена билета: 250 руб., 0+.