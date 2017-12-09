В Самаре пройдет новогоднее представление с Волжским русским народным хором

Оно состоится в воскресенье, 24 декабря, в 12:00 ч в ДК «Чайка» (г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21).



Профессиональные артисты государственного Волжского русского народного хора покажут детское новогоднее представление «Невероятные приключения сказок». Это история о том, как двое из ларца вместо того, чтобы помочь Петрушке вместе со сказочными героями попасть на праздник к Деду Морозу, нечаянно вызывают бурю. Оказавшись в чужих сказках, они будут преодолевать различные препятствия, чтобы вернуться домой. Цена билета: 300 рублей, 0+.