В Самаре пройдет межнациональный концерт «Когда мои друзья со мной»

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в программе концерта запланировано выступление исполнителей армянского и башкирского танцевальных коллективов, представителей грузинской и таджикской воскресных школ, номера участников мордовского, осетинского и русского культурных центров, детских ансамблей еврейской и чувашской национально-культурных автономий, а также выступление танцевального ансамбля «Sterne» регионального центра немецкой культуры.Для юных посетителей концерта, принимающих участие в концерте и зрительских конкурсах, подготовлены памятные сувениры и сладости. 6+.