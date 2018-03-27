В Самаре пройдет международный фестиваль классической музыки

Форум известен не только в России, но и во всем мире. География фестивальных концертов широка - Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Тобольск, а также Израиль, Южная Корея, Япония, Бельгия.14 апреля Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством маэстро Михаила Щербакова и скрипач с мировым именем Вадим Репин дадут эксклюзивный концерт. В исполнении оркестра прозвучат Увертюра к опере «Розамунда» и Симфония № 8 «Неоконченная» си-минор Шуберта. Во втором отделении прозвучит потрясающий по красоте и выразительности Концерт для скрипки с оркестром Ре-мажор Чайковского.15 апреля состоится концерт Транссибирского арт-фестиваля «Вадим Репин и друзья». На одной сцене в этот вечер сойдутся три звезды мирового уровня: Вадим Репин (скрипка), Константин Лифшиц (фортепиано, Швейцария) и Александр Бузлов (виолончель). В программе вечера прозвучат шедевры мировой классики: Соната № 2 для виолончели и фортепиано Фа мажор Й. Брамса, Соната № 3 для скрипки и фортепиано до минор Э. Грига и Трио «Памяти великого художника» Чайковского.20 апреля финальной точкой самарского этапа Транссибирского арт-фестиваля станет проект «TONALi TOUR Transsiberian. Молодые - молодым!»TONALi - это инновативный культурно-просветительский проект, включающий в себя конкурс, академию и фестиваль. В этот вечер на сцену поднимутся немецкие исполнители: Анна Мария Вермайер (скрипка), Надя Райх (виолончель) и Виктор Зоос (фортепиано). В программе:Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ми минор Гайдна, «Элегическое трио» соль минор Рахманинова и Трио № 2 для скрипки, виолончели и фортепиано Шостаковича.