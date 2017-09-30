В Самаре пройдет масштабный фестиваль Beat Weekend

В Самаре с 4 по 8 октября пройдет фестиваль документального кино о культурных феноменах Beat Weekend. Это региональная версия одного из масштабных кинособытий в России - Beat Film Festival, проводимого ежегодно в Москве.



Одновременно показы проходят в 15 крупных городах России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. В нашем городе площадкой фестиваля в этом году станет кинотеатр «Вертикаль», в котором покажут шесть наиболее важных и популярных фильмов московской программы. Это кинособытие привлечет внимание всех неравнодушных к музыке, современному искусству, спорту, новым технологиям. Самарцы смогут увидеть работы отечественных и зарубежных режиссеров и оценить их взгляд на современную культуру.



В целом миссия фестиваля - открывать широкой публике документальные фильмы как новый жанр времяпрепровождения. А также дать возможность зрителям по всей стране увидеть неигровое кино о культурных явлениях и интересных героях



Программа кинофестиваля Beat Weekend в Самаре:



4 и 8 октября - «Все эти бессонные ночи». 16+

Фильм польского режиссера Михала Марчака о ночной жизни Варшавы глазами двадцатилетних.



5 и 8 октября - «Рейв в Иране». 16+

Фильм о молодых людях, живущих в Иране, о подпольной электронной сцене и законах местного музыкального рынка. Немецкий режиссер Сюзанн Майерс.



6 октября - «Хайп!». 16+

Документальный фильм американского режиссера Дуга Прэйя о гитарной музыке, феномене успеха групп Nirvana и Soundgarden. Архивные видео с рок-концертов 1990-х.



6 октября - «День независимости». 16+

Итоги нашумевшей поездки скандальных рокеров группы Laibach в самую закрытую страну мира - Северную Корею. Режиссеры Мортен Тровик, Угис Олте.



7 октября - «Я - Гагарин». 16+

Документальный фильм о людях, которые были на первом и последнем советском рейве, прошедшем за неделю до развала СССР. Личная история российского режиссера Ольги Дарфи.



7 октября - «Когда я думаю о Германии ночью». 16+

В фильме немецкого режиссера Ромуальда Кармакара главные герои ночного Берлина расскажут о том, как изменилась электронная сцена с начала 1990-х, о гастролях и доме.



Билеты можно приобрести на сайте или в кассе кинотеатра по адресу: Московское шоссе, 17, а также на сайте организатора.