В Самаре пройдет масштабный фестиваль Beat Weekend
В Самаре с 4 по 8 октября пройдет фестиваль документального кино о культурных феноменах Beat Weekend. Это региональная версия одного из масштабных кинособытий в России - Beat Film Festival, проводимого ежегодно в Москве.
Одновременно показы проходят в 15 крупных городах России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. В нашем городе площадкой фестиваля в этом году станет кинотеатр «Вертикаль», в котором покажут шесть наиболее важных и популярных фильмов московской программы. Это кинособытие привлечет внимание всех неравнодушных к музыке, современному искусству, спорту, новым технологиям. Самарцы смогут увидеть работы отечественных и зарубежных режиссеров и оценить их взгляд на современную культуру.
В целом миссия фестиваля - открывать широкой публике документальные фильмы как новый жанр времяпрепровождения. А также дать возможность зрителям по всей стране увидеть неигровое кино о культурных явлениях и интересных героях
Программа кинофестиваля Beat Weekend в Самаре:
4 и 8 октября - «Все эти бессонные ночи». 16+
Фильм польского режиссера Михала Марчака о ночной жизни Варшавы глазами двадцатилетних.
5 и 8 октября - «Рейв в Иране». 16+
Фильм о молодых людях, живущих в Иране, о подпольной электронной сцене и законах местного музыкального рынка. Немецкий режиссер Сюзанн Майерс.
6 октября - «Хайп!». 16+
Документальный фильм американского режиссера Дуга Прэйя о гитарной музыке, феномене успеха групп Nirvana и Soundgarden. Архивные видео с рок-концертов 1990-х.
6 октября - «День независимости». 16+
Итоги нашумевшей поездки скандальных рокеров группы Laibach в самую закрытую страну мира - Северную Корею. Режиссеры Мортен Тровик, Угис Олте.
7 октября - «Я - Гагарин». 16+
Документальный фильм о людях, которые были на первом и последнем советском рейве, прошедшем за неделю до развала СССР. Личная история российского режиссера Ольги Дарфи.
7 октября - «Когда я думаю о Германии ночью». 16+
В фильме немецкого режиссера Ромуальда Кармакара главные герои ночного Берлина расскажут о том, как изменилась электронная сцена с начала 1990-х, о гастролях и доме.
Билеты можно приобрести на сайте или в кассе кинотеатра по адресу: Московское шоссе, 17, а также на сайте организатора.
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