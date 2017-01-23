В Самаре пройдет лыжный марафон «Сокольи горы»

Как сообщается на официальном сайте любительского лыжного спорта Самарской области, соревнования посвящены мастеру спорта СССР Ольге Артемьевой. В них могут принять участие не только профессионалы, но и любители.Как отмечают организаторы, на прохождение трассы расстоянием 50 километров у участников будет два с половиной часа. 30 километров лыжники должны преодолеть за полтора часа.Старты состоятся в 11:00.