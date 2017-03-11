В Самаре пройдет лыжная гонка в память о Викторе Ольховском

Rак сообщает пресс-служба горадминистрации, в качестве почетных гостей на соревнования приглашены Ольга Ольховская, вдова, мастер спорта России по плаванию Ольга Ольховская, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Владимир Медведев, заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков, мастер спорта России по лыжным гонкам, участница Зимних Олимпийских игр в Ванкувере Екатерина Чуйкова.Более подробную информацию и положение о соревнованиях можно узнать на официальном сайте СДЮСШОР № 11 www.sdushor11-samara.ru.