В Самаре пройдет лыжная гонка в память о Викторе Ольховском
Спортивные соревнования памяти руководителя департамента физической культуры и спорта администрации Самары, мастера спорта Виктора Ольховского, состоятся 12 марта в 10:45 в лесопарке имени 60-летия Советской Власти на лыжной базе муниципального бюджетного учреждения допобразования «СДЮСШОР № 11» (ул. Стара-Загора, 226А).
Rак сообщает пресс-служба горадминистрации, в качестве почетных гостей на соревнования приглашены Ольга Ольховская, вдова, мастер спорта России по плаванию Ольга Ольховская, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Владимир Медведев, заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков, мастер спорта России по лыжным гонкам, участница Зимних Олимпийских игр в Ванкувере Екатерина Чуйкова.
Более подробную информацию и положение о соревнованиях можно узнать на официальном сайте СДЮСШОР № 11 www.sdushor11-samara.ru.
Rак сообщает пресс-служба горадминистрации, в качестве почетных гостей на соревнования приглашены Ольга Ольховская, вдова, мастер спорта России по плаванию Ольга Ольховская, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Владимир Медведев, заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков, мастер спорта России по лыжным гонкам, участница Зимних Олимпийских игр в Ванкувере Екатерина Чуйкова.
Более подробную информацию и положение о соревнованиях можно узнать на официальном сайте СДЮСШОР № 11 www.sdushor11-samara.ru.
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