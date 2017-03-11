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В Самаре пройдет лыжная гонка в память о Викторе Ольховском

Спортивные соревнования памяти руководителя департамента физической культуры и спорта администрации Самары, мастера спорта Виктора Ольховского, состоятся 12 марта в 10:45 в лесопарке имени 60-летия Советской Власти на лыжной базе муниципального бюджетного учреждения допобразования «СДЮСШОР № 11» (ул. Стара-Загора, 226А).

Rак сообщает пресс-служба горадминистрации, в качестве почетных гостей на соревнования приглашены Ольга Ольховская, вдова, мастер спорта России по плаванию Ольга Ольховская, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Владимир Медведев, заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков, мастер спорта России по лыжным гонкам, участница Зимних Олимпийских игр в Ванкувере Екатерина Чуйкова.

Более подробную информацию и положение о соревнованиях можно узнать на официальном сайте СДЮСШОР № 11 www.sdushor11-samara.ru.
Дата: 11 марта 2017 , 01:20
81
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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