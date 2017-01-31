В Самаре пройдет концерт в память о погибших артистах ансамбля им. А.В. Александрова

Мероприятие «Вечно звучащая песня» состоится в четверг, 2 февраля, в 15:30 в детской музыкальной школе № 4 (ул. Краснодонская, 36).



Проект организуется в память о погибших в недавней авиакатастрофе над Черным морем артистах ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова. В программе - фильм об ансамбле и концерт, составленный из музыкальных номеров разных стилей. Также на творческом вечере выступит большой сводный школьный хор, который исполнит песни из репертуара ансамбля им. А.В. Александрова.



Напомним, трагедия произошла 25 декабря 2016 года. Авиалайнер Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в море недалеко от Адлера. На его борту находились 92 человека. Среди них были журналисты, артисты ансамбля им. Александрова, военные. 2 февраля исполняется ровно 40 дней со дня трагедии.