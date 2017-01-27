В Самаре пройдет конкурс профмастерства «Призвание-2017»

В соревновании профмастерства в категориях «исполнительское мастерство» и «научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в области педагогики художественного образования» примут участие более 100 специалистов из 14 школ Самары и области. Среди них руководители учреждений дополнительного образования, заместители руководителей, преподаватели, методисты, концертмейстеры.