В Самаре пройдет конкурс профмастерства «Призвание-2017»
Он начнется 29 января в 10:00 в детской музыкальной школе № 3 имени М.И. Глинки (Волжский проспект,43).
В соревновании профмастерства в категориях «исполнительское мастерство» и «научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в области педагогики художественного образования» примут участие более 100 специалистов из 14 школ Самары и области. Среди них руководители учреждений дополнительного образования, заместители руководителей, преподаватели, методисты, концертмейстеры.
В соревновании профмастерства в категориях «исполнительское мастерство» и «научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в области педагогики художественного образования» примут участие более 100 специалистов из 14 школ Самары и области. Среди них руководители учреждений дополнительного образования, заместители руководителей, преподаватели, методисты, концертмейстеры.
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