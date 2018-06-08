В Самаре пройдет городской фестиваль ГТО
Он состоится в воскресенье, 10 июня, в 11:00 на стадионе в парке Гагарина.
Участвовать в городском фестивале «Готов к труду и обороне» могут горожане от 6 до 70 лет и старше, имеющие допуск врача и относящиеся к I – XI ступеням комплекса ГТО соответственно.
По информации городского департамента физической культуры и спорта, в программу включены следующие виды испытаний:
- Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
- Поднимание туловища из положения лежа на спине;
- Подтягивание из виса на высокой перекладине;
- Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/от гимнастической скамьи/ о сиденье стула;
- Рывок гири весом 16 кг;
- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- Челночный бег 3х10 метров.
А также бег на 30, 60, 100, 2 000 и 3 000 метров. Во время фестиваля вручат знаки ГТО участникам, успешно выполнившим испытания в 2017 году.
Участвовать в городском фестивале «Готов к труду и обороне» могут горожане от 6 до 70 лет и старше, имеющие допуск врача и относящиеся к I – XI ступеням комплекса ГТО соответственно.
По информации городского департамента физической культуры и спорта, в программу включены следующие виды испытаний:
- Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
- Поднимание туловища из положения лежа на спине;
- Подтягивание из виса на высокой перекладине;
- Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/от гимнастической скамьи/ о сиденье стула;
- Рывок гири весом 16 кг;
- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- Челночный бег 3х10 метров.
А также бег на 30, 60, 100, 2 000 и 3 000 метров. Во время фестиваля вручат знаки ГТО участникам, успешно выполнившим испытания в 2017 году.
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