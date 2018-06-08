В Самаре пройдет городской фестиваль ГТО

Участвовать в городском фестивале «Готов к труду и обороне» могут горожане от 6 до 70 лет и старше, имеющие допуск врача и относящиеся к I – XI ступеням комплекса ГТО соответственно.По информации городского департамента физической культуры и спорта, в программу включены следующие виды испытаний:- Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;- Поднимание туловища из положения лежа на спине;- Подтягивание из виса на высокой перекладине;- Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/от гимнастической скамьи/ о сиденье стула;- Рывок гири весом 16 кг;- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;- Челночный бег 3х10 метров.А также бег на 30, 60, 100, 2 000 и 3 000 метров. Во время фестиваля вручат знаки ГТО участникам, успешно выполнившим испытания в 2017 году.