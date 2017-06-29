В Самаре пройдет фестиваль с участием звезд Большого театра

В этом году программа включает два гала-концерта и три балетных спектакля, объединенных названием «Гений Мариуса Петипа». Откроется фестиваль большим гала-концертом Петипа-Гала с участием звезд Большого театра.Алла Шелест - одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу самарского театра. 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся «Вечер в честь Аллы Шелест», после которого появилась идея создания фестиваля. Она воплотилась в реальность в октябре 1995 г.Фестиваль ежегодно собирает лучших российских балерин и танцовщиков мирового класса. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест - балерины и хореографа.Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.Открытие Фестиваля – 20 октября в 18:30Гала-концерт Петипа-ГалаУчаствуют: Нина Капцова, Семен Чудин (Большой театр)Дирижер – Евгений ХохловБалет А. Адана «Жизель»Жизель – Нина Капцова (Большой театр)Альберт – Семен Чудин (Большой театр)Дирижер – Евгений ХохловБалет Л. Минкуса «Баядерка»Никия – Анна Никулина (Большой театр)Солор – Денис Родькин (Большой театр)Дирижер – Андрей Данилов (Санкт-Петербург)Балет П. Чайковского «Спящая красавица»Принцесса Аврора – Евгения Образцова (Большой театр)Принц Дезире – Денис Родькин (Большой театр)Дирижер – Андрей Данилов (Санкт-Петербург)Гала-концертI отделение: Grand pas из балета «Пахита» Л. Минкуса с участием Евгении Образцовой и Дениса Родькина (Большой театр)II отделение: Шелест-Гала (сцены из спектаклей и хореографические номера)Дирижер – Евгений Хохлов.