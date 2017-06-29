29 июня 2017 года,
20:09
$ 59.54    67.69   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре пройдет фестиваль с участием звезд Большого театра

С 20 по 29 октября в Самаре пройдет XVII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Он будет посвящен 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.

В этом году программа включает два гала-концерта и три балетных спектакля, объединенных названием «Гений Мариуса Петипа». Откроется фестиваль большим гала-концертом Петипа-Гала с участием звезд Большого театра.

Алла Шелест - одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу самарского театра. 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся «Вечер в честь Аллы Шелест», после которого появилась идея создания фестиваля. Она воплотилась в реальность в октябре 1995 г.

Фестиваль ежегодно собирает лучших российских балерин и танцовщиков мирового класса. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест - балерины и хореографа.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Программа фестиваля
Открытие Фестиваля – 20 октября в 18:30
Гала-концерт Петипа-Гала
Участвуют: Нина Капцова, Семен Чудин (Большой театр)
Дирижер – Евгений Хохлов

22 октября в 18:30
Балет А. Адана «Жизель»
Жизель – Нина Капцова (Большой театр)
Альберт – Семен Чудин (Большой театр)
Дирижер – Евгений Хохлов

25 октября в 18:30
Балет Л. Минкуса «Баядерка»
Никия – Анна Никулина (Большой театр)
Солор – Денис Родькин (Большой театр)
Дирижер – Андрей Данилов (Санкт-Петербург)

27 октября в 18:30
Балет П. Чайковского «Спящая красавица»
Принцесса Аврора – Евгения Образцова (Большой театр)
Принц Дезире – Денис Родькин (Большой театр)
Дирижер – Андрей Данилов (Санкт-Петербург)

Закрытие Фестиваля – 29 октября в 18:30
Гала-концерт
I отделение: Grand pas из балета «Пахита» Л. Минкуса с участием Евгении Образцовой и Дениса Родькина (Большой театр)
II отделение: Шелест-Гала (сцены из спектаклей и хореографические номера)
Дирижер – Евгений Хохлов.
Дата: 29 июня 2017 , 16:33
99
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: opera-samara.net
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самарцев приглашают отметить День семьи, любви и верности в зоопарке
29 июня 2017
40
Самарцев приглашают отметить День семьи, любви и верности в зоопарке
Тренер-общественник Дмитрий Григорьев: «Выругался? Отжимайся»
29 июня 2017
101
Тренер-общественник Дмитрий Григорьев: «Выругался? Отжимайся»
В Самаре пройдет фестиваль с участием звезд Большого театра
29 июня 2017
99
В Самаре пройдет фестиваль с участием звезд Большого театра
Минздрав собирает мнение жителей о больницах Самары и области
29 июня 2017
126
Минздрав собирает мнение жителей о больницах Самары и области
На овощебазе в Самаре уничтожили 344 кг томатов из Турции
29 июня 2017
120
На овощебазе в Самаре уничтожили 344 кг томатов из Турции
В Самарской области подсчитают количество чаек и барсуков
29 июня 2017
132
В Самарской области подсчитают количество чаек и барсуков
Путеводитель. Сплав по Большому Черемшану
29 июня 2017
157
Путеводитель. Сплав по Большому Черемшану
В Самаре вновь ищут подрядчика на реставрацию фасада и кровли здания городского департамента семьи, опеки и попечительства
29 июня 2017
157
В Самаре вновь ищут подрядчика на реставрацию фасада и кровли здания городского департамента семьи, опеки и попечительства
no photo
29 июня 2017
313
В Самарской области два иностранца украли человека и требовали 10 млн рублей выкупа
Лента новостей
29 июня 2017 , 19:46
40
Самарцев приглашают отметить День семьи, любви и верности в зоопарке
Праздник пройдёт в пятницу, 7 июля, с 13:00 до 14:00 в самарском зоопарке (улица...
29 июня 2017 , 17:05
101
Тренер-общественник Дмитрий Григорьев: «Выругался? Отжимайся»
Дмитрию Григорьеву всего 22 года. В течение последних трех лет он учит мальчишек играть в футбол...
29 июня 2017 , 16:33
99
В Самаре пройдет фестиваль с участием звезд Большого театра
С 20 по 29 октября в Самаре пройдет XVII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Он...
29 июня 2017 , 15:10
126
Минздрав собирает мнение жителей о больницах Самары и области
Оценить предлагают 98 медучреждений региона, оказывающих бесплатную медпомощь гражданам.
29 июня 2017 , 14:37
120
На овощебазе в Самаре уничтожили 344 кг томатов из Турции
Инспекторы регионального Россельхознадзора совместно с сотрудниками Самарской Таможни провели...
29 июня 2017 , 13:43
132
В Самарской области подсчитают количество чаек и барсуков
Соответствующие приказы размещены на официальном сайте регионального департамента охоты и...
29 июня 2017 , 13:05
157
Путеводитель. Сплав по Большому Черемшану
В этот раз экспедиция движется на север нашего региона - в Кошкинский район, и водным путем...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9135
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
7089
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
5755
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
2 июня 2017
4177
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
547
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1002
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
554
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
494
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.