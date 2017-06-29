В Самаре пройдет фестиваль с участием звезд Большого театра
С 20 по 29 октября в Самаре пройдет XVII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Он будет посвящен 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
В этом году программа включает два гала-концерта и три балетных спектакля, объединенных названием «Гений Мариуса Петипа». Откроется фестиваль большим гала-концертом Петипа-Гала с участием звезд Большого театра.
Алла Шелест - одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу самарского театра. 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся «Вечер в честь Аллы Шелест», после которого появилась идея создания фестиваля. Она воплотилась в реальность в октябре 1995 г.
Фестиваль ежегодно собирает лучших российских балерин и танцовщиков мирового класса. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест - балерины и хореографа.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.
Программа фестиваля
Открытие Фестиваля – 20 октября в 18:30
Гала-концерт Петипа-Гала
Участвуют: Нина Капцова, Семен Чудин (Большой театр)
Дирижер – Евгений Хохлов
22 октября в 18:30
Балет А. Адана «Жизель»
Жизель – Нина Капцова (Большой театр)
Альберт – Семен Чудин (Большой театр)
Дирижер – Евгений Хохлов
25 октября в 18:30
Балет Л. Минкуса «Баядерка»
Никия – Анна Никулина (Большой театр)
Солор – Денис Родькин (Большой театр)
Дирижер – Андрей Данилов (Санкт-Петербург)
27 октября в 18:30
Балет П. Чайковского «Спящая красавица»
Принцесса Аврора – Евгения Образцова (Большой театр)
Принц Дезире – Денис Родькин (Большой театр)
Дирижер – Андрей Данилов (Санкт-Петербург)
Закрытие Фестиваля – 29 октября в 18:30
Гала-концерт
I отделение: Grand pas из балета «Пахита» Л. Минкуса с участием Евгении Образцовой и Дениса Родькина (Большой театр)
II отделение: Шелест-Гала (сцены из спектаклей и хореографические номера)
Дирижер – Евгений Хохлов.
В этом году программа включает два гала-концерта и три балетных спектакля, объединенных названием «Гений Мариуса Петипа». Откроется фестиваль большим гала-концертом Петипа-Гала с участием звезд Большого театра.
Алла Шелест - одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу самарского театра. 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся «Вечер в честь Аллы Шелест», после которого появилась идея создания фестиваля. Она воплотилась в реальность в октябре 1995 г.
Фестиваль ежегодно собирает лучших российских балерин и танцовщиков мирового класса. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест - балерины и хореографа.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.
Программа фестиваля
Открытие Фестиваля – 20 октября в 18:30
Гала-концерт Петипа-Гала
Участвуют: Нина Капцова, Семен Чудин (Большой театр)
Дирижер – Евгений Хохлов
22 октября в 18:30
Балет А. Адана «Жизель»
Жизель – Нина Капцова (Большой театр)
Альберт – Семен Чудин (Большой театр)
Дирижер – Евгений Хохлов
25 октября в 18:30
Балет Л. Минкуса «Баядерка»
Никия – Анна Никулина (Большой театр)
Солор – Денис Родькин (Большой театр)
Дирижер – Андрей Данилов (Санкт-Петербург)
27 октября в 18:30
Балет П. Чайковского «Спящая красавица»
Принцесса Аврора – Евгения Образцова (Большой театр)
Принц Дезире – Денис Родькин (Большой театр)
Дирижер – Андрей Данилов (Санкт-Петербург)
Закрытие Фестиваля – 29 октября в 18:30
Гала-концерт
I отделение: Grand pas из балета «Пахита» Л. Минкуса с участием Евгении Образцовой и Дениса Родькина (Большой театр)
II отделение: Шелест-Гала (сцены из спектаклей и хореографические номера)
Дирижер – Евгений Хохлов.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
29 июня 2017
101
29 июня 2017
99
29 июня 2017
126
29 июня 2017
120
29 июня 2017
132
29 июня 2017
157
29 июня 2017 , 19:46
40
Праздник пройдёт в пятницу, 7 июля, с 13:00 до 14:00 в самарском зоопарке (улица...
29 июня 2017 , 17:05
101
Дмитрию Григорьеву всего 22 года. В течение последних трех лет он учит мальчишек играть в футбол...
29 июня 2017 , 16:33
99
С 20 по 29 октября в Самаре пройдет XVII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Он...
29 июня 2017 , 15:10
126
Оценить предлагают 98 медучреждений региона, оказывающих бесплатную медпомощь гражданам.
29 июня 2017 , 14:37
120
Инспекторы регионального Россельхознадзора совместно с сотрудниками Самарской Таможни провели...
29 июня 2017 , 13:43
132
Соответствующие приказы размещены на официальном сайте регионального департамента охоты и...
29 июня 2017 , 13:05
157
В этот раз экспедиция движется на север нашего региона - в Кошкинский район, и водным путем...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 июня 2017
9135
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7089
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5755
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
2 июня 2017
4177
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
16 июня 2017
547
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1002
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
554
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
494
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...