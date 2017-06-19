В Самаре пройдет фестиваль независимой музыки «Индиривер»
Он состоится в субботу, 1 июля, на территории усадьбы Самарского литературного музея (ул. Фрунзе, 155).
На фестивале выступят самарские музыканты PAHSA, INTERGVLVCTIC, Mailo, Frankly Speakers, THE SOUND MACHINE, Fullstack, subway porno и Рокотека "ОРБИТА" из Ульяновска. Также на площадке будут работать фудкорт-зона, гаражная распродажа, игротека, чилл-зона, фотосушка.
Фестиваль будет проходить с 14:00 до 23:00. Билеты в предпродаже - 200 рублей, в день мероприятия - 300 рублей.
На фестивале выступят самарские музыканты PAHSA, INTERGVLVCTIC, Mailo, Frankly Speakers, THE SOUND MACHINE, Fullstack, subway porno и Рокотека "ОРБИТА" из Ульяновска. Также на площадке будут работать фудкорт-зона, гаражная распродажа, игротека, чилл-зона, фотосушка.
Фестиваль будет проходить с 14:00 до 23:00. Билеты в предпродаже - 200 рублей, в день мероприятия - 300 рублей.
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