В Самаре пройдет фестиваль независимой музыки «Индиривер»

На фестивале выступят самарские музыканты PAHSA, INTERGVLVCTIC, Mailo, Frankly Speakers, THE SOUND MACHINE, Fullstack, subway porno и Рокотека "ОРБИТА" из Ульяновска. Также на площадке будут работать фудкорт-зона, гаражная распродажа, игротека, чилл-зона, фотосушка.Фестиваль будет проходить с 14:00 до 23:00. Билеты в предпродаже - 200 рублей, в день мероприятия - 300 рублей.