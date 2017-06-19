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В Самаре пройдет фестиваль независимой музыки «Индиривер»

Он состоится в субботу, 1 июля, на территории усадьбы Самарского литературного музея (ул. Фрунзе, 155).

На фестивале выступят самарские музыканты PAHSA, INTERGVLVCTIC, Mailo, Frankly Speakers, THE SOUND MACHINE, Fullstack, subway porno и Рокотека "ОРБИТА" из Ульяновска. Также на площадке будут работать фудкорт-зона, гаражная распродажа, игротека, чилл-зона, фотосушка.

Фестиваль будет проходить с 14:00 до 23:00. Билеты в предпродаже - 200 рублей, в день мероприятия - 300 рублей. 
Дата: 19 июня 2017 , 11:39
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: vk.com/indieriverfestival2017
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