В Самаре пройдет фестиваль духовых оркестров «Марш Победы»

В фестивале примут участие детские, молодежные и любительские духовые оркестры Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска и других районов Самарской области. Многие из них - лауреаты различных фестивалей и конкурсов, имеющие звания «Образцовый художественный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив».На площадках парка Победы пройдет марш-парад духовых оркестров, выступит сводный оркестр участников. Духовые оркестры исполнят музыку отечественных композиторов, посвященную знаковым событиям истории нашей страны, а также популярную музыку современных русских и зарубежных авторов.Завершится фестиваль коллективным исполнением оркестрами песни «День Победы» и марша «Прощание славянки».