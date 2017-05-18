В Самаре пройдет фестиваль духовых оркестров «Марш Победы»
Он состоится 21 мая в 14:00 в парке Победы.
В фестивале примут участие детские, молодежные и любительские духовые оркестры Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска и других районов Самарской области. Многие из них - лауреаты различных фестивалей и конкурсов, имеющие звания «Образцовый художественный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив».
На площадках парка Победы пройдет марш-парад духовых оркестров, выступит сводный оркестр участников. Духовые оркестры исполнят музыку отечественных композиторов, посвященную знаковым событиям истории нашей страны, а также популярную музыку современных русских и зарубежных авторов.
Завершится фестиваль коллективным исполнением оркестрами песни «День Победы» и марша «Прощание славянки».
В фестивале примут участие детские, молодежные и любительские духовые оркестры Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска и других районов Самарской области. Многие из них - лауреаты различных фестивалей и конкурсов, имеющие звания «Образцовый художественный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив».
На площадках парка Победы пройдет марш-парад духовых оркестров, выступит сводный оркестр участников. Духовые оркестры исполнят музыку отечественных композиторов, посвященную знаковым событиям истории нашей страны, а также популярную музыку современных русских и зарубежных авторов.
Завершится фестиваль коллективным исполнением оркестрами песни «День Победы» и марша «Прощание славянки».
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