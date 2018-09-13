В Самаре пройдет фестиваль документального кино

На следующей неделе в ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие XI Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли». В программе показы картин и творческие встречи. Еще одной площадкой фестиваля станет исторический парк «Россия - Моя история» в ТЦ «Гудок».





Учредитель и организатор форума - Поволжский историко-культурный фонд. Фестиваль проходит при финансовой поддержке правительства Самарской области и городской администрации.



- Из года в год к нам поступает около 200 заявок, из них 50 попадает в конкурсную программу и еще 20 мы показываем вне конкурса, - рассказал директор фестиваля иерей Игорь Головлев. - Не знаю, можно ли это назвать веянием времени, но сейчас стало больше фильмов про инвалидов: про их адаптацию и социализацию. Героями картин становятся аутисты, люди с ограниченными возможностями передвижения. Это говорит о том, что общество поворачивается к ним лицом. Из Сербии, например, пришел интересный фильм о слепых девочках, которые учатся кататься на горных лыжах на специальной трассе, где им помогают ориентироваться с помощью звука. Также поступают картины, рассказывающие о разных народах. Россия - страна протяженная, у нас живут представители многих национальностей, с разным укладом и религиями. Поэтому в этом году помимо традиционных номинаций и наград на фестивале появится Приз Союза народов Самарской области.



Еще нас очень порадовал девятиклассник из Самары, снявший краеведческий фильм про теплоход «Кашгар», который во время Первой мировой войны являлся госпиталем.



Традиционные мастер-классы в рамках фестиваля проведут профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ Галина Прожико и завкафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Николай Волков. Они будут интересны всем, кто увлекается сферой кино и делает первые профессиональные шаги на этом поприще.



Аудитория «Соли земли» разнообразна. В нее входят как представители старшего поколения, так и совсем молодые люди. В рамках фестиваля в школах Самары пройдет специальный урок, на котором дети посмотрят картины, входящие в его программу. Ученикам предложат поучаствовать в их обсуждении и затем создать эссе по мотивам произведений. Авторы выдающихся работ будут отмечены наградами на церемонии закрытия. Лучших из лучших отберут самарские журналисты и писатели: Дмитрий Агалаков, Вадим Карасев, Ирина Цветкова, Екатерина Сидорова.



- Мы ощущаем, что за 11 лет существования фестиваля назрели перемены, - отмечает Головлев. - Что именно будет трансформировано: номинации, материал, представляемый в программе, - пока сказать сложно. Например, все больше картин поступает из-за границы. Кроме того, раньше документальное кино было элитарным, а сейчас неигровые фильмы создаются по-другому - возникает симбиоз с игровыми.



Торжественное открытие фестиваля состоится 17 сентября в 18.00 в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105).





Встречи - в подарок



Специальным подарком для поклонников советского кинематографа станут творческие встречи с народным артистом РФ Игорем Скляром («Мы из джаза», «Батальоны просят огня», «Дети понедельника» и др.) и актером и режиссером Гойко Митичем («Чингачгук - Большой Змей» и др.).



Номинации фестиваля:



- «Здесь и сейчас». Фильмы - портреты наших современников, отражающие явления и события современной жизни.



- «Времена не выбирают». Фильмы - портреты людей, оставивших заметный след в истории России, людей, ставших примером для потомков, картины на исторические темы.



- «Русский Собор». Фильмы, утверждающие ценности православной культуры, родного языка и традиционного уклада жизни в России, а также направленные на сохранение целостности государства.



- «Чти отца твоего и матерь твою». Фильмы, направленные на укрепление семьи и связей между поколениями.



- «Камо грядеши?..» («Куда идем?»). Фильмы, авторы которых размышляют о сложных и противоречивых явлениях и событиях жизни.

