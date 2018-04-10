В Самаре пройдет фестиваль доброго кино

В субботу, 14 апреля, в 14.00 в кинотеатре Ambar Cinema в ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5) состоится открытие Международного благотворительного кинофестиваля «Свет лучезарного ангела» (0+).



В течение двух дней – 14 и 15 апреля – жители и гости Самары смогут увидеть фильмы для детей и взрослых, в разные годы становившиеся победителями фестиваля, и принять участие в мастер-классах и семинарах от известных режиссеров, педагогов, деятелей искусства и культуры. В том числе пройдут мастер-классы анимационной студии Александра Татарского «Пилот» по созданию мультипликационных фильмов.



«Свет лучезарного ангела» является некоммерческим проектом. Вход на кинопоказы и другие мероприятия для детей и взрослых свободный.



Фестиваль проводится ежегодно начиная с 2005 года при поддержке правительства Самарской области.



За эти годы зрители фестиваля, проходящего под девизом «Доброе кино возвращается», смогли познакомиться с сотнями работ российских и зарубежных авторов – полнометражными, короткометражными, игровыми, документальными и мультипликационными.



В разные годы лауреатами фестиваля становились такие режиссеры, как Владимир Хотиненко, Николай Хомерики, Павел Лунгин.



Цели фестиваля – поддержка «доброго кино» для детей и взрослых, воспитание подрастающего поколения в традициях добра и человечности, укрепление духовных и нравственных ценностей.



В торжественной церемонии открытия примут участие представители Правительства Самарской области, Самарской епархии, руководства РПЦ и ВРНС, почетные гости праздника - Мария Ситтель и Николай Валуев.