В Самаре пройдет фестиваль «Кино-детям». ПОЛНАЯ АФИША
Как ранее писал sgpress.ru, он состоится с 17 по 21 апреля.
Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на площадках Самары и Самарской области: в Тольятти, Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Новокуйбышевске, Сызрани и десяти районах губернии. Основная площадка фестиваля в Самаре – ЦРК «Художественный». Все мероприятия бесплатные.
Полная афиша:
1. ЦРК кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева 105).
17 апреля:
12:00 - Программа «Российские премьеры», х/ф «Коробка» (12+) .
13:00 - «Международная программа», премьера игрового корейского фильма «Вокруг света за неделю» (12+). Фильм представляет делегация из Республики Корея.
18 апреля:
10:00 - «Международная программа», премьера анимационного корейского фильма «Наш мир» (0+). Фильм представляет делегация из Республики Корея
10:00 - Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+). Программу ведет актер театра СамАрт.
11:00 - Премьеры российской анимации (6+). Программу представляет режиссер анимационного кино Андрей Соколов.
12:00 - «Международная программа», премьера х/ф «Пес рыжий» (12+). Фильм представляют актриса Татьяна Чердынцева и председатель СК Республики Беларусь, актер Виктор Васильев.
13:00 - «Международная программа», премьера анимационного корейского фильма «Осеам» (12+). Фильм представляет делегация из Республики Корея.
18:00 - Программа «Российские премьеры», премьера д/ф «24 снега» (16+). Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
19 апреля:
12:00 - «Международная программа», премьера китайского игрового фильма «Под одним небом» (6+). Фильм представляет делегация китайских кинематографистов.
12:00 - «Российские премьеры», премьера д/ф «Двойной портрет» (12+). Фильм представляет режиссер Вячеслав Гулуев.
14:00 - «Во славу Отчизны», премьера д/ф «Бессмертные. 5-ый гусарский Александрийский полк». Фильм представляет сценарист Олег Ракшин.
18:00 - «Международная программа», премьера х/ф «Тэли и Толи» (12+). Фильм представляет режиссер Александр Амиров.
20 апреля:
12:00 - Фестивальный показ х/ф «Через тернии к звездам» (6+), восстановленная версия, 2001 г. Фильм представляет режиссер новой версии Николай Викторов.
12:00 - Программа «Во славу Отчизны», премьера д/ф «Форсаж» (12+). Фильм представляет режиссер Наталья Гугуева.
21 апреля:
15:00 - Торжественная церемония закрытия фестиваля. Вручение призов. Показ лучшей премьерной российской анимации и лучших фильмов программы «Кино снимаем сами!».
2. Кинотеатр «Пять звезд» ТЦ «Вива Лэнд» (пр.Кирова 147).
18 апреля:
12:00 - «Международная программа», премьера игрового фильма«Урок» Азербайджан (10+). Фильм представляет режиссер Рафик Алиев.
13:00 - Программа «Российские премьеры», премьера документального фильма «24 снега», (16+). Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
19 апреля:
12:00 - Программа «Российские премьеры», премьера документального фильма «И всего лишь три струны», (6+). Фильм представляет режиссер Сергей Головецкий.
13:00 - Фестивальный показ фильма «28 Панфиловцев» (12+).
20 апреля:
12:00 - Программа «Российские премьеры», премьера игрового фильма «Костя» (6+). Фильм представляют режиссер Роман Каргаполов и продюсер Игорь Литвинов.
13:00 - Фестивальный показ документального фильма «Свалкомания» США (12+). Фильм представляет Олег Кокорев.
3. Кинотеатр «AMBAR CINEMA», ТК «Амбар» (Южное шоссе 5).
18 апреля:
12:00 - «Международная программа», премьера игрового фильма «ПОД ОДНИМ НЕБОМ» (6+). Фильм на китайском языке (русский текст с монтажных листов). Кинокартину представит делегация китайских кинематографистов.
14:00 - «Международная программа», премьера игрового фильма «ТЭЛИ И ТОЛИ» (12+). Фильм представляет режиссер Александр Амиров.
19 апреля:
12:00 - «Международная программа», премьера игрового фильма «Пес рыжий», (12+).
13:00 - «Международная программа», премьера игрового фильма «УРОК» (10+). Фильм представляет режиссер Рафик Алиев.
20 апреля:
12:00 - Программа «Российские премьеры», документальный фильм «В тыл как на фронт» (12+). Представляют режиссеры Георгий Негашев, Андрей Титов.
13:00 - Программа «Российские премьеры», премьера документального фильма «24 снега» (16+). Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
4. Кинотеатр «Киномакс», ТРЦ «Аврора-Молл» (Аэродромная, 47а).
18 апреля:
12:00 - Премьера игрового фильма «Костя» (6+). Фильм представляют режиссер Роман Каргаполов и продюсер Игорь Литвинов.
14:00 - Документальный фильм из цикла «Равная величайшим битвам» фильм «В тыл как на фронт» (12+). Фильм представляет режиссеры Георгий Негашев, Андрей Титов.
19 апреля:
12:00 - Премьера документального фильма «Бессмертные. 5-ый гусарский Александрийский полк» (6+). Фильм представляет сценарист Олег Ракшин.
13:00 - Программа «Российские премьеры». Премьера документального фильма «24 снега» (16+). Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
20 апреля:
12:00 - Фильм «ПОД ОДНИМ НЕБОМ» (6+). Картина на китайском языке (русский текст с монтажных листов). Фильм представит делегация китайских кинематографистов.
5. «ДК «Победа» (пр. Кирова 72а).
17 апреля:
11:00 - Анимация, (0+).
13:00 - Анимация, (6+).
19 апреля:
11:00 - Программа «Во славу Отчизны», д/ф «Солдаты наши меньшие» (12+); д/ф «Бессмертные. 5-ый гусарский Александрийский полк» (6+).
13:00 - д/ф «Форсаж» (12+).
17:00 - документальный фильм «24 Снега» (16+).
20 апреля:
11:00 - «Военная приемка. След в истории. Суворов. Альпы 200 лет» (12+).
14:00 - Военная приемка. След в истории. Суворов. Альпы. 200 лет» (12+).
17:00 - «28 Панфиловцев» (12+).
21 апреля:
11:00 - «Международная программа», игровые фильмы, «Урок» (10+).
14:00 – Показ союзмультфильмов (0+): «Веселая карусель №43» - «Злой колдун», «Очень вежливый разговор», «Корова мечтала»; «Веселая карусель №44» - « «Бабушка с крокодилом»; «Веселая карусель №45» - «Посох», «Откуда берутся снежинки», «Бельчонок и санки», «Тип-Топ», «Козлы», «Девочка, дракон и папа»
15:30 - Программа «Кино снимаем сами». Анимационные фильмы «Если есть молоко, то очень легко делать добро», «Завет с Богом», «Исполни мою мечту», «Овощи против фруктов», «Снежная балерина», «Мечта», «Правильный выбор», «Чудоконфета», «Говорящий глобус», «Арбуз осень», д/ф «Мы», д/ф «Женщина с моря. Возвращение».
6. Самарская областная универсальная научная библиотека (ул. Осипенко, 14а, конференц-зал).
18 апреля:
14:00 - Программа «Российские премьеры», анимационные фильмы для 1-3 классов: «Как живут котики», «Морошка», «Мама цапля», «Кот и мышь», «Условные рефлексы». Программа «Кино снимаем сами» «Овощи против фруктов» «Крути педали», «Глупая пани и разумный пан», «Обезьянка и ее семейка», «Глупая война», «Арбуз».
19 апреля:
14:00 - Международная программа, игровой художественный фильм для 4-6 классов «Урок».
20 апреля:
14:00 - Программа «Российские премьеры», документальные фильмы для 8-10 классов: «Два детства», «Как мы жили во время войны», «Катюша», «Солдаты наши меньшие». Программа «Кино снимаем сами» игровой художественный фильм «Факт».
Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на площадках Самары и Самарской области: в Тольятти, Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Новокуйбышевске, Сызрани и десяти районах губернии. Основная площадка фестиваля в Самаре – ЦРК «Художественный». Все мероприятия бесплатные.
Полная афиша:
1. ЦРК кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева 105).
17 апреля:
12:00 - Программа «Российские премьеры», х/ф «Коробка» (12+) .
13:00 - «Международная программа», премьера игрового корейского фильма «Вокруг света за неделю» (12+). Фильм представляет делегация из Республики Корея.
18 апреля:
10:00 - «Международная программа», премьера анимационного корейского фильма «Наш мир» (0+). Фильм представляет делегация из Республики Корея
10:00 - Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+). Программу ведет актер театра СамАрт.
11:00 - Премьеры российской анимации (6+). Программу представляет режиссер анимационного кино Андрей Соколов.
12:00 - «Международная программа», премьера х/ф «Пес рыжий» (12+). Фильм представляют актриса Татьяна Чердынцева и председатель СК Республики Беларусь, актер Виктор Васильев.
13:00 - «Международная программа», премьера анимационного корейского фильма «Осеам» (12+). Фильм представляет делегация из Республики Корея.
18:00 - Программа «Российские премьеры», премьера д/ф «24 снега» (16+). Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
19 апреля:
12:00 - «Международная программа», премьера китайского игрового фильма «Под одним небом» (6+). Фильм представляет делегация китайских кинематографистов.
12:00 - «Российские премьеры», премьера д/ф «Двойной портрет» (12+). Фильм представляет режиссер Вячеслав Гулуев.
14:00 - «Во славу Отчизны», премьера д/ф «Бессмертные. 5-ый гусарский Александрийский полк». Фильм представляет сценарист Олег Ракшин.
18:00 - «Международная программа», премьера х/ф «Тэли и Толи» (12+). Фильм представляет режиссер Александр Амиров.
20 апреля:
12:00 - Фестивальный показ х/ф «Через тернии к звездам» (6+), восстановленная версия, 2001 г. Фильм представляет режиссер новой версии Николай Викторов.
12:00 - Программа «Во славу Отчизны», премьера д/ф «Форсаж» (12+). Фильм представляет режиссер Наталья Гугуева.
21 апреля:
15:00 - Торжественная церемония закрытия фестиваля. Вручение призов. Показ лучшей премьерной российской анимации и лучших фильмов программы «Кино снимаем сами!».
2. Кинотеатр «Пять звезд» ТЦ «Вива Лэнд» (пр.Кирова 147).
18 апреля:
12:00 - «Международная программа», премьера игрового фильма«Урок» Азербайджан (10+). Фильм представляет режиссер Рафик Алиев.
13:00 - Программа «Российские премьеры», премьера документального фильма «24 снега», (16+). Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
19 апреля:
12:00 - Программа «Российские премьеры», премьера документального фильма «И всего лишь три струны», (6+). Фильм представляет режиссер Сергей Головецкий.
13:00 - Фестивальный показ фильма «28 Панфиловцев» (12+).
20 апреля:
12:00 - Программа «Российские премьеры», премьера игрового фильма «Костя» (6+). Фильм представляют режиссер Роман Каргаполов и продюсер Игорь Литвинов.
13:00 - Фестивальный показ документального фильма «Свалкомания» США (12+). Фильм представляет Олег Кокорев.
3. Кинотеатр «AMBAR CINEMA», ТК «Амбар» (Южное шоссе 5).
18 апреля:
12:00 - «Международная программа», премьера игрового фильма «ПОД ОДНИМ НЕБОМ» (6+). Фильм на китайском языке (русский текст с монтажных листов). Кинокартину представит делегация китайских кинематографистов.
14:00 - «Международная программа», премьера игрового фильма «ТЭЛИ И ТОЛИ» (12+). Фильм представляет режиссер Александр Амиров.
19 апреля:
12:00 - «Международная программа», премьера игрового фильма «Пес рыжий», (12+).
13:00 - «Международная программа», премьера игрового фильма «УРОК» (10+). Фильм представляет режиссер Рафик Алиев.
20 апреля:
12:00 - Программа «Российские премьеры», документальный фильм «В тыл как на фронт» (12+). Представляют режиссеры Георгий Негашев, Андрей Титов.
13:00 - Программа «Российские премьеры», премьера документального фильма «24 снега» (16+). Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
4. Кинотеатр «Киномакс», ТРЦ «Аврора-Молл» (Аэродромная, 47а).
18 апреля:
12:00 - Премьера игрового фильма «Костя» (6+). Фильм представляют режиссер Роман Каргаполов и продюсер Игорь Литвинов.
14:00 - Документальный фильм из цикла «Равная величайшим битвам» фильм «В тыл как на фронт» (12+). Фильм представляет режиссеры Георгий Негашев, Андрей Титов.
19 апреля:
12:00 - Премьера документального фильма «Бессмертные. 5-ый гусарский Александрийский полк» (6+). Фильм представляет сценарист Олег Ракшин.
13:00 - Программа «Российские премьеры». Премьера документального фильма «24 снега» (16+). Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
20 апреля:
12:00 - Фильм «ПОД ОДНИМ НЕБОМ» (6+). Картина на китайском языке (русский текст с монтажных листов). Фильм представит делегация китайских кинематографистов.
5. «ДК «Победа» (пр. Кирова 72а).
17 апреля:
11:00 - Анимация, (0+).
13:00 - Анимация, (6+).
19 апреля:
11:00 - Программа «Во славу Отчизны», д/ф «Солдаты наши меньшие» (12+); д/ф «Бессмертные. 5-ый гусарский Александрийский полк» (6+).
13:00 - д/ф «Форсаж» (12+).
17:00 - документальный фильм «24 Снега» (16+).
20 апреля:
11:00 - «Военная приемка. След в истории. Суворов. Альпы 200 лет» (12+).
14:00 - Военная приемка. След в истории. Суворов. Альпы. 200 лет» (12+).
17:00 - «28 Панфиловцев» (12+).
21 апреля:
11:00 - «Международная программа», игровые фильмы, «Урок» (10+).
14:00 – Показ союзмультфильмов (0+): «Веселая карусель №43» - «Злой колдун», «Очень вежливый разговор», «Корова мечтала»; «Веселая карусель №44» - « «Бабушка с крокодилом»; «Веселая карусель №45» - «Посох», «Откуда берутся снежинки», «Бельчонок и санки», «Тип-Топ», «Козлы», «Девочка, дракон и папа»
15:30 - Программа «Кино снимаем сами». Анимационные фильмы «Если есть молоко, то очень легко делать добро», «Завет с Богом», «Исполни мою мечту», «Овощи против фруктов», «Снежная балерина», «Мечта», «Правильный выбор», «Чудоконфета», «Говорящий глобус», «Арбуз осень», д/ф «Мы», д/ф «Женщина с моря. Возвращение».
6. Самарская областная универсальная научная библиотека (ул. Осипенко, 14а, конференц-зал).
18 апреля:
14:00 - Программа «Российские премьеры», анимационные фильмы для 1-3 классов: «Как живут котики», «Морошка», «Мама цапля», «Кот и мышь», «Условные рефлексы». Программа «Кино снимаем сами» «Овощи против фруктов» «Крути педали», «Глупая пани и разумный пан», «Обезьянка и ее семейка», «Глупая война», «Арбуз».
19 апреля:
14:00 - Международная программа, игровой художественный фильм для 4-6 классов «Урок».
20 апреля:
14:00 - Программа «Российские премьеры», документальные фильмы для 8-10 классов: «Два детства», «Как мы жили во время войны», «Катюша», «Солдаты наши меньшие». Программа «Кино снимаем сами» игровой художественный фильм «Факт».
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