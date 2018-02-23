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В Самаре пройдет фестиваль ГТО

Заявки для участия в физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» принимаются до 28 февраля.

По информации городского департамента физической культуры и спорта, принять участие в фестивале могут граждане основной медицинской группы, имеющие допуск врача и относящиеся к VI – XI cтупеням комплекса ГТО. Возраст - от 18 до 70 лет.

Программа фестиваля проводится в два дня. 3 марта он пройдет на территории Дворца спорта легкой атлетики (ул. Физкультурная, 10), а 4 марта - на территории спортивной детско-юношеской школы №11 (ул. Стара Загора, 226А).

Предварительные заявки с указанием даты рождения и УИН-номера принимаются на электронный адрес: olimpdod.adm@mail.ru или по телефону 994-37-02. 
Дата: 22 февраля 2018 , 16:54
241
Автор текста: Ксения Кармазина
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