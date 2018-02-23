В Самаре пройдет фестиваль ГТО

По информации городского департамента физической культуры и спорта, принять участие в фестивале могут граждане основной медицинской группы, имеющие допуск врача и относящиеся к VI – XI cтупеням комплекса ГТО. Возраст - от 18 до 70 лет.Программа фестиваля проводится в два дня. 3 марта он пройдет на территории Дворца спорта легкой атлетики (ул. Физкультурная, 10), а 4 марта - на территории спортивной детско-юношеской школы №11 (ул. Стара Загора, 226А).Предварительные заявки с указанием даты рождения и УИН-номера принимаются на электронный адрес: olimpdod.adm@mail.ru или по телефону 994-37-02.