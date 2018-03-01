В Самаре пройдет бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству

В программе мастер-класса:основы актерского мастерства и сценической речи;элементы сценического боя;тренинги на актерскую импровизацию и раскрепощение;секреты успешного выступления на публике;упражнения на развитие творческого мышления.Справки по телефонам: 8-927-016-29-46 и 8-937-646-59-17.