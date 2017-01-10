В Самаре пройдет бесплатная экскурсия по усадьбе Толстого

10 января 1883 года в городе Николаевске Самарской губернии родился великий писатель Алексей Николаевич Толстой. В честь его дня рождения Литературный музей приглашает горожан на бесплатную обзорную экскурсию по выставке «Алексей Толстой: жизнь и творчество».На ней представлена экспозиция, посвященная всему жизненному и творческому пути писателя. Восстановлена обстановка квартиры, в которой жил 17-летний Толстой в 1900-1901 годах. На выставке посетители погрузятся в атмосферу дореволюционной Самары, в которой прошло детство писателя, а затем повторят его путь - сквозь революцию, эмиграцию, «стройки социализма» и Великую Отечественную войну.