В Самаре пройдет акция против терроризма
Общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!» в поддержку всероссийской акции «Вместе против террора» состоится 8 апреля в 12:00 на площади Куйбышева.
Ее инициаторами выступают Федерация профсоюзов Самарской области, областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Союз женщин Самарской области, Самарский Союз молодежи, Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» и другие общественные объединения.
По сообщению областного правительства, главная цель акции – вместе со всей страной выступить против любых проявлений экстремизма и терроризма, а также выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт.
«Одним из важнейших условий для успешного продолжения проводимых преобразований является сохранение и защита мирного и созидательного развития. Мы не можем допустить, чтобы экстремистские и террористические поползновения радикальных сил нанесли ущерб происходящим созидательным процессам.
Мы призываем всех жителей области сказать твердое «нет!» любым проявлениям экстремизма и терроризма, объединиться для решительного противодействия деструктивным силам, сплотиться во имя будущего родного края и великой России!
Приглашаем руководителей всех предприятий, организаций города вместе со своими сотрудниками прийти на площадь. Уверены, что на наш призыв откликнутся делегации из всех городов и районов Самарской области», - говорится в тексте официального обращения.
Начало акции в 12:00, официальной части - в 13:00. Вход свободный через рамки металлодетекторов. На площади будут работать торговые точки и санитарные объекты. Порядок на мероприятии будут обеспечивать подразделения правоохранительных органов Российской гвардии.
Ее инициаторами выступают Федерация профсоюзов Самарской области, областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Союз женщин Самарской области, Самарский Союз молодежи, Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» и другие общественные объединения.
По сообщению областного правительства, главная цель акции – вместе со всей страной выступить против любых проявлений экстремизма и терроризма, а также выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт.
«Одним из важнейших условий для успешного продолжения проводимых преобразований является сохранение и защита мирного и созидательного развития. Мы не можем допустить, чтобы экстремистские и террористические поползновения радикальных сил нанесли ущерб происходящим созидательным процессам.
Мы призываем всех жителей области сказать твердое «нет!» любым проявлениям экстремизма и терроризма, объединиться для решительного противодействия деструктивным силам, сплотиться во имя будущего родного края и великой России!
Приглашаем руководителей всех предприятий, организаций города вместе со своими сотрудниками прийти на площадь. Уверены, что на наш призыв откликнутся делегации из всех городов и районов Самарской области», - говорится в тексте официального обращения.
Начало акции в 12:00, официальной части - в 13:00. Вход свободный через рамки металлодетекторов. На площади будут работать торговые точки и санитарные объекты. Порядок на мероприятии будут обеспечивать подразделения правоохранительных органов Российской гвардии.
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