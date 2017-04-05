В Самаре пройдет акция против терроризма

Ее инициаторами выступают Федерация профсоюзов Самарской области, областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Союз женщин Самарской области, Самарский Союз молодежи, Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» и другие общественные объединения.По сообщению областного правительства, главная цель акции – вместе со всей страной выступить против любых проявлений экстремизма и терроризма, а также выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт.«Одним из важнейших условий для успешного продолжения проводимых преобразований является сохранение и защита мирного и созидательного развития. Мы не можем допустить, чтобы экстремистские и террористические поползновения радикальных сил нанесли ущерб происходящим созидательным процессам.Мы призываем всех жителей области сказать твердое «нет!» любым проявлениям экстремизма и терроризма, объединиться для решительного противодействия деструктивным силам, сплотиться во имя будущего родного края и великой России!Приглашаем руководителей всех предприятий, организаций города вместе со своими сотрудниками прийти на площадь. Уверены, что на наш призыв откликнутся делегации из всех городов и районов Самарской области», - говорится в тексте официального обращения.Начало акции в 12:00, официальной части - в 13:00. Вход свободный через рамки металлодетекторов. На площади будут работать торговые точки и санитарные объекты. Порядок на мероприятии будут обеспечивать подразделения правоохранительных органов Российской гвардии.