В Самаре пройдет Зимний Грушинский фестиваль

В фестивале примут участие Александр Городницкий, Галина Хомчик, Роман Ланкин и Леонид Сергеев. Также с песнями выступят Юлия Зиганшина, Павел Пиковский, Алексей Зыков, Анатолий Киреев.Гала-концерт «Сверим наши песни» состоится 23 февраля в 19:00. 6+