В Самаре пройдет XVIII конкурс джазового и эстрадного музицирования «Музыкальный коллаж - 2017»
Проведение городского фестиваля запланировано на 12 марта в детской музыкальной хоровой школе № 1 (ул. Физкультурная, 98б). Конкурсное прослушивание начнется в 10:00.
Как сообщает пресс-служба администрации Самары, городской фестиваль-конкурс проводится ежегодно в течение 17 лет и за это время стал одним из значимых событий в культурной жизни города. На протяжении многих лет он открывает новых талантливых исполнителей джаза и приобщает детей и юношество к джазовому и эстрадному музицированию. В этом году городской конкурс одновременно является отборочным этапом XIV Всероссийского детско-юношеского конкурса джазового музицирования «Музыкальный коллаж - 2017».
В конкурсных прослушиваниях в Самаре примут участие около 300 юных музыкантов из учреждений дополнительного образования, средних специальных и высших учебных заведений, клубов и ДК Самары и области. Среди участников заявлены исполнители на различных инструментах - фортепиано, скрипка, флейта, саксофон, труба, ударные и народные инструменты, а также юные солисты – вокалисты, хор и оркестры. Более подробную информацию можно получить по телефону (846) 995 - 03 - 54 или по электронной почте: mus_school_1@mail.ru.
Как сообщает пресс-служба администрации Самары, городской фестиваль-конкурс проводится ежегодно в течение 17 лет и за это время стал одним из значимых событий в культурной жизни города. На протяжении многих лет он открывает новых талантливых исполнителей джаза и приобщает детей и юношество к джазовому и эстрадному музицированию. В этом году городской конкурс одновременно является отборочным этапом XIV Всероссийского детско-юношеского конкурса джазового музицирования «Музыкальный коллаж - 2017».
В конкурсных прослушиваниях в Самаре примут участие около 300 юных музыкантов из учреждений дополнительного образования, средних специальных и высших учебных заведений, клубов и ДК Самары и области. Среди участников заявлены исполнители на различных инструментах - фортепиано, скрипка, флейта, саксофон, труба, ударные и народные инструменты, а также юные солисты – вокалисты, хор и оркестры. Более подробную информацию можно получить по телефону (846) 995 - 03 - 54 или по электронной почте: mus_school_1@mail.ru.
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