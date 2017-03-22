В Самаре пройдет Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Ее главная цель – привлечение внимания общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков и психоактивных веществ, а также их немедицинскому потреблению.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках акции профильными ведомствами будут организованы антинаркотические лекции в учебных заведениях, проведены проверки мест массового досуга молодежи. Кроме того, будут рассмотрены поступившие обращения граждан.
Администрация Самары призывает горожан быть бдительными и передавать информацию о фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ по следующим телефонам:
335-66-88 - круглосуточный телефон доверия ГУМВД России по Самарской области;
337-36-26 - телефон доверия департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции (в рабочее время с 8:30 до 17:30);
339-74-90 телефон доверия прокуратуры Самары (в рабочее время) и 339-74-93 - в нерабочее время и праздничные дни.
Также по указанным телефонам все желающие могут задать вопросы, высказать предложения и получить профессиональные консультации у специалистов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках акции профильными ведомствами будут организованы антинаркотические лекции в учебных заведениях, проведены проверки мест массового досуга молодежи. Кроме того, будут рассмотрены поступившие обращения граждан.
Администрация Самары призывает горожан быть бдительными и передавать информацию о фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ по следующим телефонам:
335-66-88 - круглосуточный телефон доверия ГУМВД России по Самарской области;
337-36-26 - телефон доверия департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции (в рабочее время с 8:30 до 17:30);
339-74-90 телефон доверия прокуратуры Самары (в рабочее время) и 339-74-93 - в нерабочее время и праздничные дни.
Также по указанным телефонам все желающие могут задать вопросы, высказать предложения и получить профессиональные консультации у специалистов.
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