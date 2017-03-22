В Самаре пройдет Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках акции профильными ведомствами будут организованы антинаркотические лекции в учебных заведениях, проведены проверки мест массового досуга молодежи. Кроме того, будут рассмотрены поступившие обращения граждан.Администрация Самары призывает горожан быть бдительными и передавать информацию о фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ по следующим телефонам:335-66-88 - круглосуточный телефон доверия ГУМВД России по Самарской области;337-36-26 - телефон доверия департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции (в рабочее время с 8:30 до 17:30);339-74-90 телефон доверия прокуратуры Самары (в рабочее время) и 339-74-93 - в нерабочее время и праздничные дни.Также по указанным телефонам все желающие могут задать вопросы, высказать предложения и получить профессиональные консультации у специалистов.