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В Самаре пройдет Литературная ночь, посвященная Маяковскому

В субботу, 16 июня, Самарская областная универсальная научная библиотека (проспект Ленина, 14а) в очередной раз примет участие во Всероссийской культурной акции «Литературная ночь». Вторым участником и соорганизатором акции выступает Самарская областная юношеская библиотека.

В этом году тема Литературной ночи в Самаре приурочена к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Творчество этого поэта станет лейтмотивом всего мероприятия.

Начнется программа с открытия выставки советских сатирических плакатов «Окна РОСТА». В острых, легко запоминающихся текстах «Окон РОСТА» нашел яркое отражение публицистический талант Маяковского.

Поэтический свободный микрофон «Во весь голос!» предоставит возможность продекламировать любимые стихотворения поэта и проявить свои актерские способности. Кстати, сам Владимир Маяковский любил читать стихи на публику и отличался эффектной, а порой даже эпатажной манерой исполнения.

На мастер-классе художника Николая Воронина все желающие познакомятся с техникой создания гравюры на линолеуме. Возникшая на рубеже XIX-XX веков техника быстро сделалась довольно популярной среди художников. С ней работали такие мастера, как Борис Кустодиев, Александр Дейнека, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Морис Эшер и многие другие. Под руководством Николая участники мастер-класса смогут изготовить собственную линогравюру.

С поэтической программой выступят талантливые самарские авторы - Алексей Ларин и Татьяна Губанова.

Завершит вечер музыкальное выступление Юрия Бабединова.

Также гостей Литературной ночи ждут необычные викторины, кинопросмотры и многие другие увлекательные события.

Место действия: проспект Ленина, 14 (Самарская областная юношеская библиотека).

ПРОГРАММА:

18:00 – открытие выставки советского плаката «Окна РОСТА»

19:00 – поэтический свободный микрофон «Во весь голос!»

20:00 – мастер-класс по линогравюре от художника Николая Воронина

21:00 – поэзия Алексея Ларина и Татьяны Губановой

22:00 – выступление музыканта Юрия Бабединова

Вход – свободный!, Возрастное ограничение: 6+. Более подробная информация здесь.
Дата: 6 июня 2018 , 16:01
166
Автор текста: Ирина Кириллова
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