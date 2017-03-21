В Самаре пройдет «Кубок Владислава Третьяка»

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, турнир проводится в Самаре с 2008 года при поддержке областного министерства спорта и является одним из самых массовых в России. Организаторами соревнований являются администрация Самары, Федерация хоккея России и Федерация хоккея Самарской области.В соревнованиях примет участие самарская команда хоккейной школы «Комета». Торжественное открытие соревнований состоится 2 апреля в 17:00.