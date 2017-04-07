В Самаре пройдет «Финал восьми» Детско-юношеской баскетбольной лиги
Главное всероссийское соревнование для юношей не старше 18 лет обещает быть интересным
На следующей неделе намечается знаковое спортивное событие. С 12 по 17 апреля в Самаре пройдет «Финал восьми» первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. За медали чемпионата поспорят восемь команд. Самарским игрокам предстоит встретиться с сильными противниками. Среди них - санкт-петербургский «Зенит — ДЮБЛ», подмосковные «Химки» и саратовский «Автодор». Но у наших баскетболистов есть шансы на победу.
- «Самара-ДЮБЛ» уже в пятый раз выходит на соревнование уровня лучших клубов в стране. Год назад наша команда завоевала бронзовые медали чемпионата. В 2014 году было и «серебро», - отметил главный тренер юношеской команды Дмитрий Пивцайкин.
Баскетболисты рады проведению «Финала восьми» в областной столице. Показательно, что команда состоит ислючительно из местных спортсменов, воспитанников спортивных школ Самары и области. Матчи пройдут в Самаре в «МТЛ Арене» и СК СГЭУ. Сначала в рамках группового этапа команды проведут по три встречи. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
На следующей неделе намечается знаковое спортивное событие. С 12 по 17 апреля в Самаре пройдет «Финал восьми» первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. За медали чемпионата поспорят восемь команд. Самарским игрокам предстоит встретиться с сильными противниками. Среди них - санкт-петербургский «Зенит — ДЮБЛ», подмосковные «Химки» и саратовский «Автодор». Но у наших баскетболистов есть шансы на победу.
- «Самара-ДЮБЛ» уже в пятый раз выходит на соревнование уровня лучших клубов в стране. Год назад наша команда завоевала бронзовые медали чемпионата. В 2014 году было и «серебро», - отметил главный тренер юношеской команды Дмитрий Пивцайкин.
Баскетболисты рады проведению «Финала восьми» в областной столице. Показательно, что команда состоит ислючительно из местных спортсменов, воспитанников спортивных школ Самары и области. Матчи пройдут в Самаре в «МТЛ Арене» и СК СГЭУ. Сначала в рамках группового этапа команды проведут по три встречи. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
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