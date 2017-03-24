В Самаре пройдет всероссийский конкурс джазового музицирования

Он состоится 26 марта в 10:00 в детской музыкальной хоровой школе № 1 (ул. Физкультурная, 98б).



Во всероссийском конкурсе «Музыкальный коллаж-2017» примут участие солисты и ансамбли из учреждений допобразования детей, средних специальных и высших учебных заведений, клубов, ДК Самары и области, городов ПФО.



Напомним, 12 марта состоялся отборочный этап, по итогам которого были выбраны 50 лучших номеров. Среди участников – исполнители на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне, трубе, ударных и народных инструментах. Также на концерте выступят юные вокалисты, хор и оркестры.