В Самаре проходят публичные слушания по застройке 109-го квартала

В конце мая опубликуют результаты публичных слушаний по вопросу застройки 109-го квартала в Самаре. Это территория в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой. Открытые публичные слушания провели на этой неделе в школе №12.



Предметом слушаний является проект компании «Трансгруз», по которому здесь должны появиться семь 17-этажных зданий. Обсудить вопрос собралось более двухсот человек, около 40 из них пожелали высказать свою позицию по проекту.



Представитель подрядчика «Трансгруз» Семен Соловьев рассказал, что сейчас на территории 109-го квартала расположен особняк Зеленко, который находится в реестре особо охраняемых памятников архитектуры. И его планируется сохранить. В построенных многоэтажках оборудуют помещения под детский сад на 60 мест, кабинет врача общей практики, пункт участкового полиции. По проекту общая площадь зданий составит 83 300 квадратных метров, из них жилая - 45 720 квадратных метров для проживания 1 145 человек. Планируется оборудовать наземную парковку, рассчитанную на 180 автомобилей и подземную - на более чем 200 машин. Десять процентов от общей площади участка, по плану, отдадут под игровые и детские площадки.



Большинство людей, пришедших на публичные слушания, выступили против предложенного проекта. Основные моменты, на которые они указывали, - недостаточное количество социальных объектов в зоне предполагаемого строительства высоток и неразвитая инфраструктура. При таком масштабном строительстве, по мнению жителей, в районе обострится ситуация с местами в школах и детских садах. Также больница не сможет принять такое большое количество новых пациентов. Что касается инфраструктуры, то дороги просто не рассчитаны на увеличенный транспортный поток. Еще один аргумент, приводимый против масштабной застройки, - неготовность коммунальных сетей к повышенной нагрузке.



Жители уже отправили многочисленные обращения в администрацию района и города. Огромное их количество инициировал в том числе координационный совет общественного совета микрорайона №4. Все его члены единогласно решили выступить против проекта застройки.



- Совет поднял очень многих жителей. Мы рассылали обращения, наши активисты собирали подписи и информировали граждан о предстоящих слушаниях, в домах проводились собрания. Члены совета также выступали на самих слушаниях. Многие из тех, кто изначально был за проект, изменили позицию после того, как услышали доводы его противников. Мы не против сноса старых домов, а против непродуманной застройки, - пояснила председатель координационного совета четвертого микрорайона Светлана Кручинина.



На слушания пришли и те жители 109-го квартала, которые отдали свои голоса за проект «Трансгруза». Такую позицию они аргументировали тем, что им сложно жить в нынешних условиях. Жители жалуются на ветхое жилье, прогнившие заборы и в целом непрезентабельный вид старой застройки. По их словам, хорошо, что нашелся инвестор, который готов организовать строительство на этой территории. Это, по мнению сторонников проекта, сыграет положительную роль в развитии 109-го квартала.



Большая часть участников публичных слушаний пришли к выводу, что застройка района необходима, но нужно снизить этажность зданий.



Администрация Ленинского района продолжает собирать мнения заинтересованных по этому вопросу до конца мая. После публикации результатов слушаний их направят в департамент градостроительства для ознакомления.



Комментарий:



Юрий Астахов, СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ, ЧЛЕН СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ:



• Экспертный совет негативно оценил проект. Квартал уникальный. В нем, можно так сказать, сочетаются блеск и нищета. 109-й квартал сейчас - это, с одной стороны, элитное жилье, с другой - гнилые заборы и сараи. Реновация необходима, но на это у муниципалитета нет средств. Единственный выход - активное строительство, но не так, как предлагается в проекте «Трансгруза». Каждый дом в квартале представляет культурную и историческую ценность. Да, по документам памятник архитектуры на этой территории один, но делить на памятники и непамятники - неправильно и неграмотно. Нужно сохранять то, что есть, но при этом вести рядом разумное строительство современных зданий. Иначе нас ждет деградация исторического центра Самары.