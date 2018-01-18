В Самаре проходят последние приготовления к крещенским купаниям

Вечером в среду, 17 января, на набережной Волги состоялось рабочее совещание, на котором обсудили подготовку к крещенским мероприятиям.



В нем приняли участие представители всех ведомств, задействованных в организации крещенских мероприятий, собрались, чтобы оценить реальную картину готовности, а также первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.



В этом году официальная купель на Волге только одна - под Полевым спуском.



- Мы постарались дать горожанам возможность окунуться в речной воде, там, где это не будет рисковано, - сказал Василенко. - Лед не везде прозрачный, он в торосах, могут быть полыньи. Конкретно в этом месте толщина слоя позволяет, поэтому мы организовали купель, обустроили к ней трап, продумали вопросы безопасности.



В четверг у купели будут уставлены палатки для переодевания, в крещенскую ночь самарцев будут угощать кашей и горячим чаем. Непременно будет дежурить скорая помощи и спасатели, за порядком на территории будут следить сотрудники полиции. Мероприятия начнутся ориентировочно в 17 часов и продлятся примерно до 2 часов ночи. В прошлом году крещенской традиции последовали примерно 1,5 тысячи горожан.