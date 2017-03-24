В Самаре проходит всероссийский турнир по фигурному катанию «Самарочка-2017»

Традиционные соревнования в 18-й раз собрали сильнейших одиночников, танцоров и мастеров синхронного катания из многих регионов страны.



Особое внимание на турнире к синхронистам, которые выступают по программе мастеров, кандидатов в мастера и перворазрядников. Среди 14 команд два коллектива представляют нашу губернию – самарская «Дрим тим» и тольяттинская «Жемчужина». На недавнем «Кубке Будапешта» самарцы стали четвертыми в разряде «сеньоров», а «Жемчужина» уверенно победила среди юниоров.



В середине апреля в стенах ледового Дворца спорта, недавно отметившего полувековой юбилей, пройдут еще одни популярные соревнования среди сильнейших танцевальных пар страны – «Кумпарсита». Турнир посетит президент Федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион Александр Горшков.



После проведения этих соревнований и начнется коренная реконструкция ледовой арены, которая превратится в новый многофункциональный спортивный городской комплекс.