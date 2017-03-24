В Самаре проходит всероссийский турнир по фигурному катанию «Самарочка-2017»
Традиционные соревнования в 18-й раз собрали сильнейших одиночников, танцоров и мастеров синхронного катания из многих регионов страны.
Особое внимание на турнире к синхронистам, которые выступают по программе мастеров, кандидатов в мастера и перворазрядников. Среди 14 команд два коллектива представляют нашу губернию – самарская «Дрим тим» и тольяттинская «Жемчужина». На недавнем «Кубке Будапешта» самарцы стали четвертыми в разряде «сеньоров», а «Жемчужина» уверенно победила среди юниоров.
В середине апреля в стенах ледового Дворца спорта, недавно отметившего полувековой юбилей, пройдут еще одни популярные соревнования среди сильнейших танцевальных пар страны – «Кумпарсита». Турнир посетит президент Федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион Александр Горшков.
После проведения этих соревнований и начнется коренная реконструкция ледовой арены, которая превратится в новый многофункциональный спортивный городской комплекс.
Особое внимание на турнире к синхронистам, которые выступают по программе мастеров, кандидатов в мастера и перворазрядников. Среди 14 команд два коллектива представляют нашу губернию – самарская «Дрим тим» и тольяттинская «Жемчужина». На недавнем «Кубке Будапешта» самарцы стали четвертыми в разряде «сеньоров», а «Жемчужина» уверенно победила среди юниоров.
В середине апреля в стенах ледового Дворца спорта, недавно отметившего полувековой юбилей, пройдут еще одни популярные соревнования среди сильнейших танцевальных пар страны – «Кумпарсита». Турнир посетит президент Федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион Александр Горшков.
После проведения этих соревнований и начнется коренная реконструкция ледовой арены, которая превратится в новый многофункциональный спортивный городской комплекс.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 марта 2017
90
24 марта 2017
122
24 марта 2017
220
24 марта 2017
158
24 марта 2017
130
24 марта 2017 , 17:46
97
Он пройдет 26 марта в 15:00 в ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16). Автором проекта и...
24 марта 2017 , 17:44
90
Он состоится 26 марта в 10:00 в детской музыкальной хоровой школе № 1 (ул. Физкультурная, 98б).
24 марта 2017 , 17:26
92
Фальшивый документ у жителя Саратовской области изъяли сотрудники Росгвардии.
24 марта 2017 , 17:19
137
ДТП произошло сегодня утром.
24 марта 2017 , 16:16
325
Готовность многоуровневой развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова строители оценивают в 80%
В планах на начало сентября - запуск проезда по новому тоннелю на Московском шоссе.
24 марта 2017 , 16:14
122
Полиция задержала их на станции Кузоватово.
24 марта 2017 , 15:37
220
Мостовой переход через реку Самару готов на 30%.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5904
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5219
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3970
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3946
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
1036
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1093
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
974
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1767
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...