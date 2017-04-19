В Самаре проходит международный историко-архивный форум «Память о прошлом-2017»
Доклады и открывшаяся выставка - о революции 1917 года и его наследии.
На три дня Самара стала местом проведения VI историко-архивного форума, собравшего ученых из многих регионов страны и зарубежья. Конференцию «Память о прошлом-2017» посвятили 100-летию революции 1917 года в России, так что основная часть научных докладов поднимает тему сегодняшнего осмысления событий вековой давности.
Особое место в программе форума заняло открытие выставки документов «ГОЭЛРО - первый инновационный проект советского государства». С сегодняшнего дня экспозиция развернута в здании Российского государственного архива в г. Самаре.
- Надо восстанавливать справедливость и напоминать нынешнему поколению о грандиозном плане кардинального промышленного переустройства государства. План назывался ГОЭЛРО, эту аббревиатуру в советское время отлично знали все. Поставленные и воплощаемые тогда задачи я бы образно сравнил с такой картинкой: люди первобытно-общинного строя выходят на поляну и видят, как строится звездолет. Настолько масштабны, смелы были положения этой мощной программы, - оценивает значимость темы прибывший на форум из Москвы сотрудник Института российской истории РАН доктор исторических наук Михаил Мухин.
В экспозиции представлены материалы научных изысканий первой волны советских инженеров, чертежи, фотографии. Рассказывается об ученых, стоявших у истоков ГОЭЛРО, о первых электростанциях и отраслевых институтах, электрификации транспорта, механизации сельского хозяйства. Выставка открыта для посещения. А на нескольких вузовских, архивных площадках сегодня и завтра с 10.00 проходят публичные лекции историков.
Справка
План ГОЭЛРО – первый единый государственный перспективный план развития народного хозяйства Советской республики на основе электрификации. Он был разработан в 1920 году, рассчитывался на 10-15 лет и предусматривал строительство 30 электрических станций в разных точках страны. Это была программа развития не только энергетики, но и всей экономики на основе технического перевооружения. Уже к 1932 году выработка электроэнергии возросла не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз. Некоторые из первых советских электростанций работают до сего дня – настолько точны были расчеты инженеров, мечтавших превратить СССР в сильную передовую державу.
На три дня Самара стала местом проведения VI историко-архивного форума, собравшего ученых из многих регионов страны и зарубежья. Конференцию «Память о прошлом-2017» посвятили 100-летию революции 1917 года в России, так что основная часть научных докладов поднимает тему сегодняшнего осмысления событий вековой давности.
Особое место в программе форума заняло открытие выставки документов «ГОЭЛРО - первый инновационный проект советского государства». С сегодняшнего дня экспозиция развернута в здании Российского государственного архива в г. Самаре.
- Надо восстанавливать справедливость и напоминать нынешнему поколению о грандиозном плане кардинального промышленного переустройства государства. План назывался ГОЭЛРО, эту аббревиатуру в советское время отлично знали все. Поставленные и воплощаемые тогда задачи я бы образно сравнил с такой картинкой: люди первобытно-общинного строя выходят на поляну и видят, как строится звездолет. Настолько масштабны, смелы были положения этой мощной программы, - оценивает значимость темы прибывший на форум из Москвы сотрудник Института российской истории РАН доктор исторических наук Михаил Мухин.
В экспозиции представлены материалы научных изысканий первой волны советских инженеров, чертежи, фотографии. Рассказывается об ученых, стоявших у истоков ГОЭЛРО, о первых электростанциях и отраслевых институтах, электрификации транспорта, механизации сельского хозяйства. Выставка открыта для посещения. А на нескольких вузовских, архивных площадках сегодня и завтра с 10.00 проходят публичные лекции историков.
Справка
План ГОЭЛРО – первый единый государственный перспективный план развития народного хозяйства Советской республики на основе электрификации. Он был разработан в 1920 году, рассчитывался на 10-15 лет и предусматривал строительство 30 электрических станций в разных точках страны. Это была программа развития не только энергетики, но и всей экономики на основе технического перевооружения. Уже к 1932 году выработка электроэнергии возросла не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз. Некоторые из первых советских электростанций работают до сего дня – настолько точны были расчеты инженеров, мечтавших превратить СССР в сильную передовую державу.
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