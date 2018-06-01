В Самаре проходит конкурс детских творческих проектов

Конкурс «Изобретая будущее»проводится самарской областной научной и самарской областной детской библиотеками. Тема «ЭнергоИдеи: изобретая - сберегаем» посвящена энергосбережению и эффективному использованию электроэнергии.



Юные изобретатели могут представить на конкурс проекты и изобретения, макеты или модели, направленные на решение проблем снижения энергопотребления бытовых приборов, эффективное и рациональное использование электроэнергии, создание новых приборов учета электроэнергии, использование альтернативных источников электроэнергии.



Жюри выберет победителей в трех номинациях: «Индивидуальный проект» (авторы – учащиеся школ трех возрастных категорий: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс), «Семейный проект» (семьи с детьми) и «Коллективный проект» (детские коллективы).



Прием заявок и конкурсных работ проходит до 12 октября. Подведение итогов - 26 октября. Подать заявку на участие в конкурсе можно по адресу: пр. Ленина, 14 а, СОУНБ, отдел правовой и патентно-технической информации; pto@libsmr.ru.