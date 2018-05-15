В Самаре проходит экспресс-курс по социальному проектированию

На курсе с участниками проекта работает федеральный эксперт в области социального проектирования и руководитель «Инклюзивного городка» форума «iВолга» Алексей Транцев.- Ориентируясь на летнюю форумную кампанию Росмолодёжи, мы решили запустить экспресс-курс занятий по социальному проектированию. Тема любопытная и эволюционирующая, поэтому важно донести до аудитории, как создать конкурентоспособный проект, чтобы получить грантовую поддержку и максимально эффективно его реализовать, - сказал Алексей Таранцев.Эксперт рассказывает участникам, как правильно оформить свою идею в работоспособный проект и как сохранить его после окончания грантового финансирования.